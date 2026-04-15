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La psicóloga social y especialista en psicología deportiva Gisel Leiva, de 34 años y oriunda de la capital santacruceña, fue protagonista en la tercera silla del programa Fuera del Aire, que se transmite por YouTube y Twitch de La Opinión Austral y se retransmite por FM Láser 92.9.

Este miércoles, el ciclo conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez, puso el foco en el rol de la salud mental en el deporte, y Leiva aportó su experiencia acompañando a atletas en el desarrollo de su máximo potencial. “Soy psicóloga social, me especialicé en la parte deportiva y acompaño a deportistas a sacar su mayor potencial”, explicó durante la entrevista.

De la hiperactividad al alto rendimiento

Leiva relató que su vínculo con el deporte comenzó desde muy chica. “Yo desde los cuatro años era muy hiperactiva, entonces mis papás me mandaban a hacer actividades para canalizar esa energía”, contó entre risas.

Ese camino la llevó a iniciarse en el taekwondo, disciplina en la que alcanzó el nivel de segundo dan, y más adelante incorporó el running, sin dejar nunca el entrenamiento físico. “Hoy en día hago las tres disciplinas. Siempre necesité algo que me haga explotar toda esa energía”, señaló.

Su historia personal fue clave en la elección de su profesión: combinar el deporte con el acompañamiento emocional.

El caso Cristian Pavón: recuperación y rendimiento

Uno de los momentos más destacados de la entrevista fue cuando Leiva reveló su trabajo con Cristian Pavón, ex jugador de Boca Juniors y actual delantero del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense de Brasil.

Según explicó, el delantero atravesaba un momento difícil: “Estaba bajoneado por una falsa denuncia. Eso impactó en su rendimiento deportivo”.

A partir de ese contexto, la profesional trabajó con herramientas específicas de la psicología deportiva para ayudarlo a recuperar su nivel. “Aplicamos herramientas y hoy en día sigue en primera”, afirmó.

El vínculo entre ambos, según contó, se dio de manera casi casual y con el paso del tiempo se transformó en una relación profesional consolidada.

Una historia que empezó con una camiseta firmada

Leiva también compartió una anécdota personal que marcó el inicio de ese vínculo. Fanática de Boca, su familia tuvo la oportunidad de acercarse al entorno del jugador en Buenos Aires.

“Mi papá es fanático de Boca y no puede viajar en avión por un problema cardíaco. Yo conseguí el contacto con el hermano de Pavón y le pedí que le firmara una camiseta”, recordó.

El encuentro se dio luego de una media maratón que corrió en la capital. “Fue todo muy simple, muy humilde. Ahí sacamos la foto con la camiseta firmada”, contó.

Tiempo después, ese primer acercamiento derivó en el contacto profesional. “Yo dije: algún día va a ser mi paciente… y terminó pasando”, relató.

La importancia de la salud mental en el deporte

Durante la entrevista en Fuera del Aire, Leiva remarcó el rol clave de la psicología en el rendimiento deportivo, un aspecto que muchas veces queda relegado frente a lo físico.

Su trabajo apunta a gestionar la presión, fortalecer la confianza y acompañar procesos personales que impactan directamente en la competencia.

En un contexto donde cada vez más atletas visibilizan la importancia del bienestar emocional, su enfoque cobra relevancia tanto en el alto rendimiento como en el deporte amateur.