“Hace dos años no sabía nadar, empecé a nadar en aguas frías, así aprendí y ahora me voy al mundial”, contó Giuletta Milessi, la nadadora de El Calafate, que participará del Winter Swimming World Championship 2026 en Oulu, Finlandia.

“Antes no hacía deporte, no corría, no sabía nadar, navegaba en velero pero eso era lo más cerca del mundo náutico que estaba”, recordó.

Fue en una salida a navegar que le hablaron sobre la natación en aguas frías, una disciplina que la calafateña desconocía, le interesó y la motivó a contactarse en el grupo Nadadores del Glaciar.

Luego de aprender a nadar en pileta, Milessi se planteó su primer desafío: participar de la Winter Swimming World Cup 2025 que tuvo lugar en agosto 2025 en El Calafate.

En la competencia, alcanzó el segundo puesto en su categoría (15-19 años), se posicionó 15° en la rama y 40° en la general.

“Es mucha disciplina, es mucho esfuerzo, pero vale la pena”. GIULETTA MILESSI, NADADORA DE AGUAS FRÍAS

“Me fue bastante bien y como próximo objetivo me puse Finlandia”, afirmó.

También reconoció que para poder presentarse en las competencias es necesario “coordinar el trabajo, el entrenamiento, la pileta, es mucha disciplina, es mucho esfuerzo, pero vale la pena”.

“Mis objetivos también comenzaron a ser un poquito más ambiciosos, primero fue el mundial, creía que no lo podía hacer y lo hice, y así van creciendo mis ganas”, manifestó.

En cuenta regresiva

Faltando poco más de un mes del Winter Swimming World Championship 2026, la joven deportista está en busca de sponsors. “Lo que estoy buscando es tener apoyo y que este deporte crezca porque es un deporte bastante nuevo. No hay mucha gente joven haciéndolo, yo soy la única de mi país que viaja, hay un par más pero es muy limitado el número”, señaló.

Además, recordando que en 2028, la Copa Mundial de Natación en Aguas Frías, certamen que culminará con el Winter Swimming World Championship 2028, tendrá como escenario el Parque Nacional Los Glaciares, manifestó: “Me parece que esta es una oportunidad para promocionarnos tanto al deporte como a los nadadores y apoyarnos para el futuro para este 2028″.

Milessi prevé estar en Finlandia unos días antes del inicio de la competencia para poder aclimatarse. “Si bien acá el agua está fría, está a 13 grados, allá va a estar entre 0 y 2 grados, y hay una gran diferencia”.

“Mi principal objetivo, además de superarme y ganar, es poder llegar a representar a mi país y traerle alguna medalla”, cerró.