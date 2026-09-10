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Gobernador Gregores se prepara para vivir un fin de semana especial para el vóley formativo de Santa Cruz. Desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre, la localidad será sede del 2° Provincial Sub 18 Masculino, una competencia que reunirá a siete equipos provenientes de distintos puntos de la provincia.

El certamen, que es organizado por la Escuela Municipal de Voleibol “Cañadón Seco” y fiscalizado por el Colegio de Árbitros de Vóley Santacruceño conjuntamente con la Federación Santacruceña de Voley. tendrá como escenario una agenda deportiva que se extenderá durante tres jornadas, con partidos desde las primeras horas del día y hasta la noche.

La competencia contará con la presencia de la Escuela Municipal de Gobernador Gregores, la Escuela Municipal Dante Cantarutti de Río Turbio, CEDEFYS Vóley Club de Puerto San Julián, Boca de Río Gallegos, la Escuela Municipal de Puerto San Julián, la Escuela Municipal de Puerto Santa Cruz y Amuvoca de El Calafate.

Todos los equipos afrontarán el campeonato bajo el sistema de todos contra todos, una modalidad que permitirá que cada plantel tenga una importante cantidad de partidos y que la definición del certamen se construya a lo largo de todo el fin de semana.

La actividad comenzará el viernes 11 de septiembre a las 18:00, cuando la Escuela Municipal de Puerto San Julián se enfrente con CEDEFYS. Posteriormente se medirán Dante Cantarutti y Boca de Río Gallegos, mientras que a las 20:30 será el turno del encuentro entre la Municipalidad de Santa Cruz y el conjunto anfitrión de Gobernador Gregores. La jornada inaugural se cerrará a las 21:45 con el duelo entre Puerto San Julián y Amuvoca.

La Escuela Municipal Dante Cantarutti de Río Turbio será otro de los animadores del torneo.

El sábado 12 será la jornada más extensa del campeonato. La acción comenzará a las 9:00 con el enfrentamiento entre Amuvoca y Dante Cantarutti y continuará con los partidos entre Gobernador Gregores y CEDEFYS, Puerto San Julián y Dante Cantarutti, Amuvoca y Boca de Río Gallegos, y Dante Cantarutti ante Municipalidad de Santa Cruz. A las 15:15 se disputará el encuentro entre Amuvoca y CEDEFYS.

Luego llegará uno de los momentos centrales de la jornada con el acto de apertura, previsto para las 16:30, antes de que la competencia vuelva a tomar protagonismo con cinco partidos consecutivos. Desde las 17:00 se enfrentarán Boca de Río Gallegos y Gobernador Gregores; posteriormente jugarán Municipalidad de Santa Cruz y CEDEFYS, Puerto San Julián y Boca de Río Gallegos, Amuvoca y Municipalidad de Santa Cruz, mientras que el último partido del sábado, programado para las 22:00, tendrá como protagonistas a Dante Cantarutti y Gobernador Gregores.

La definición del campeonato llegará el domingo 13 de septiembre, con una jornada que comenzará a las 9:00 con el partido entre Boca de Río Gallegos y CEDEFYS. Luego se enfrentarán Puerto San Julián y Municipalidad de Santa Cruz, Amuvoca y Gobernador Gregores, Dante Cantarutti y CEDEFYS, Puerto San Julián y Gobernador Gregores, y finalmente, a las 15:15, Boca de Río Gallegos y Municipalidad de Santa Cruz.

El desarrollo del torneo contará además con la fiscalización del Colegio de Árbitros de Vóley Santacruceño, en conjunto con la Federación Santacruceña de Vóley, que estarán a cargo de garantizar el normal desarrollo de cada uno de los encuentros.

De esta manera, Gobernador Gregores se convertirá durante tres días en punto de encuentro para el vóley masculino juvenil de Santa Cruz. Con siete equipos, 21 partidos programados y una agenda cargada de competencia, el Provincial Sub 18 será una nueva oportunidad para que los jóvenes jugadores de la provincia sumen experiencia, compartan dentro y fuera de la cancha y continúen fortaleciendo el crecimiento de la disciplina.