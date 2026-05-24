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Por Pablo Silva. Especial, desde Paris.

-¿Pese al calor extremo pudiste ganar de manera contundente y en muy poco tiempo de juego?

-Sí, me siento muy bien. Fue un partido prolijo, me moví bien dentro de la cancha y por suerte lo manejé mas o menos como quise, en los términos que yo quería y el hecho de sacar ventaja rápido me dio mucho aire.

-Un factor que no pasó desapercibido fue haber tenido a todo el público en contra fervientemente.

-Puffff, era terrible. Si bien a mi me gusta jugar asi pude dejarlo al margen.

-Ya instalado en segunda ronda se viene Khachanov: ¿Cómo crees se dará el partido?

-Sí, sin dudas. Suele ver los cuadros. Tácticamente tengo que plantearlo muy bien y luego la clave pasará por la efectividad de la ejecución.

-Volverá a hacer mucho calor, ¿cómo te incidirá ese factor?

– A mí el calor no me afecta porque en el lugar donde nací hace muchísimo calor (NdR: Santiago del Estero) así que trataré de aprovechar eso.

-¿Qué objetivo te planteaste para esta etapa?

-Trato de mantenerme partido a partido y anhelo entrar a cuadro principal en el US Open directamente, y ahorita estoy cada vez mas cerca. Paso a paso.

-¿Cómo hay que jugarle a Khachanov para poder ganarle?

-Hay que hacer durar los puntos y, fundamentalmente, errar poco.

FOTO: PABLO SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL