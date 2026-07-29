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El Club Hispano Americano incorporará una nueva propuesta destinada a los más pequeños con el lanzamiento de Mini Atletismo, una actividad orientada a niños y niñas de entre 4 y 7 años que busca acercarlos al deporte a través del juego, promoviendo el desarrollo de habilidades motrices en un ambiente recreativo y de aprendizaje.

Las clases se dictarán los martes y jueves, de 10:30 a 11:30, en el gimnasio Tito Wilson, mientras que las inscripciones ya se encuentran abiertas en la sede de Alberdi 128 y mediante los canales de comunicación de la institución.

La iniciativa estará encabezada por las profesoras Silvina Foschi e Ivana Foschi. Entrevistada por LU12 AM680, Silvina explicó que el proyecto llevaba tiempo en carpeta y finalmente pudo concretarse gracias al respaldo de la dirigencia del club.

“Teníamos un proyecto hace rato que se concretó ahora gracias a Cristian Smart, director deportivo de Hispano Americano, que nos dio la derecha para armar bien el proyecto. Todavía no hemos comenzado, pero las inscripciones ya están abiertas.”

La docente señaló que el principal objetivo es sumar una nueva alternativa deportiva para la comunidad y, al mismo tiempo, impulsar una disciplina que históricamente encontró dificultades para desarrollarse en Río Gallegos.

“Nuestra idea es generar una actividad más para el club y para los niños. Nosotros vamos con esta idea del atletismo, que acá en Río Gallegos no se mueve tanto y es de gran importancia para los chicos hoy en día.”

Foschi destacó que, pese a las limitaciones de infraestructura y a las condiciones climáticas de la ciudad, el atletismo comenzó a mostrar signos de crecimiento en los últimos años.

“Ahora se está moviendo un poco más la disciplina porque en los gimnasios municipales está la actividad y por ahí se suman otros clubes. Al no tener los recursos, como una pista adecuada, o por el clima, siempre fueron factores que jugaron en contra para quienes practicamos atletismo. Pero creo que hubo un avance y que la disciplina está creciendo en la provincia.”

La propuesta está destinada a niños y niñas de 4 a 7 años.

“El atletismo es el deporte madre de todos los deportes. Los chicos realizan diferentes pruebas y desarrollan habilidades como correr, saltar y lanzar. Aprenden todas las pruebas del atletismo a través del juego.”

Además, la entrenadora adelantó que el proyecto tiene proyección y buscará ampliar su alcance en el corto plazo.

“La idea es arrancar con el mini atletismo, formar a los más peques y ya hablamos con Cristian para que el próximo mes podamos empezar a trabajar también con chicos más grandes, de entre 12 y 15 años, en la preparación física, que les va a servir para cualquier deporte. Y quién te dice que no salga un buen atleta del Hispano Americano.”

Entre los objetivos también figura la posibilidad de organizar encuentros con otras instituciones para seguir fortaleciendo la actividad.

“Tenemos muy buena conexión con Puerto Santa Cruz y la idea es empezar a generar encuentros con otros clubes, pero ahora representando a Hispano Americano.”

Silvina también resaltó el acompañamiento de su hija, Ivana Foschi, quien integrará el cuerpo docente.

“Ivana, mi hija, me va a acompañar. Está muy abocada al atletismo y es mi mano derecha en todos los eventos que organizo. Ya es tiempo de empezar a delegar porque el atletismo no puede morir; tenemos que seguir formando exatletas y estudiantes de Educación Física para que continúen con este trabajo.”

Las clases comenzarán durante la primera semana de agosto y, cuando las condiciones climáticas lo permitan, parte de los entrenamientos se trasladarán al aire libre en la cancha del club.

“Estamos muy contentas de que Hispano Americano nos haya abierto las puertas. Es un club muy familiar y tenemos toda la fe de que esta actividad va a dar sus frutos. La idea es formar niños que, a través del juego, desarrollen diferentes habilidades y hacer crecer de a poco el atletismo. A los papás que todavía no conocen el mini atletismo los invitamos a acercarse y probar una clase.”

Las inscripciones permanecen abiertas y quienes deseen obtener más información pueden acercarse a la sede de Hispano Americano, ubicada en Alberdi 128, comunicarse al teléfono 422314 o enviar un mensaje de WhatsApp al 2966 769151.