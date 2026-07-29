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La FIFA anunció este 29 de julio la apertura de varios procedimientos disciplinarios vinculados con los incidentes ocurridos durante la Copa Mundial 2026, y la Selección Argentina quedó en el centro de la escena. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue investigada por diferentes hechos registrados a lo largo del torneo, mientras que Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala también afrontan expedientes por lo sucedido en la final frente a España.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que además confirmó que el mediocampista español Pablo Martín Páez Gavira (Gavi) también quedó bajo investigación por su participación en los incidentes posteriores al encuentro disputado en el MetLife Stadium.

El comunicado oficial de FIFA

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha adoptado las siguientes medidas en relación con los incidentes ocurridos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

Asociación del Fútbol Argentino

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Leandro Paredes, Nahuel Molina, Thiago Almada y Roberto Ayala (Argentina) y Pablo Martín Páez Gavira (España)

La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha recibido el informe del procurador en casos disciplinarios y de ética designado, en relación con los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (España contra Argentina) y, siguiendo la recomendación que figura en él, ha iniciado un procedimiento disciplinario —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra i), del Código Disciplinario de la FIFA (agresión)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (dos cargos, uno consumado y otro en intento) y Leandro Paredes (tres cargos), así como contra el miembro del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala (un cargo). Asimismo, se han iniciado procedimientos disciplinarios —por posibles infracciones del artículo 14, apartado 1, letra b), del Código Disciplinario de la FIFA (conducta antideportiva)— contra los jugadores argentinos Nahuel Molina (un cargo) y Thiago Almada (un cargo), así como contra el jugador español Pablo Martín Páez Gavira (un cargo).

De conformidad con el Código Disciplinario de la FIFA, se ha concedido a los imputados la oportunidad de exponer su postura, tras lo cual la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitirá una resolución más adelante.

Qué puede pasar ahora

La Comisión Disciplinaria informó que todos los implicados ya fueron notificados y tendrán la posibilidad de presentar sus respectivos descargos antes de que se dicte una resolución.

Por el momento no existen sanciones confirmadas. La FIFA únicamente oficializó la apertura de los procedimientos disciplinarios y será el propio tribunal el que determine, una vez analizadas las pruebas y las defensas de cada una de las partes, si corresponde aplicar multas, suspensiones u otras medidas previstas en el Código Disciplinario.

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