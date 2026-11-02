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Hispano Americano dio un paso importante en su camino por el Torneo Regional Federal Amateur Femenino. En condición de local, el equipo de Río Gallegos derrotó por 3 a 0 a Camioneros de Río Grande en el encuentro de ida correspondiente a la tercera ronda de la competencia y consiguió una diferencia importante de cara a la revancha. La gran protagonista de la jornada fue Jimena Ojeda, autora de los tres goles que le permitieron al conjunto santacruceño quedarse con una victoria contundente.

Tras el encuentro, el entrenador Pablo Aroca visitó los estudios de LU12 AM680 y repasó las claves de un triunfo que dejó buenas sensaciones, aunque mantuvo la cautela de cara al compromiso definitorio. El director técnico reconoció que el partido presentó las dificultades que habían previsto durante la semana, frente a un rival con experiencia y buenas condiciones individuales.

“Fue un partido como lo esperábamos. Camioneros es un buen equipo, por algo está en esta instancia. Tiene jugadoras de experiencia y el uno contra uno lo juegan muy bien”, explicó Aroca. El entrenador señaló que el primer tiempo fue trabado y disputado, con pocas posibilidades de encontrar espacios, aunque Hispano logró ponerse en ventaja desde el punto penal. Después del descanso, el equipo consiguió mejorar su funcionamiento, ajustar algunos detalles y aprovechar sus oportunidades para ampliar la diferencia.

“En el primer tiempo fue trabado, tuvimos la ventaja por un penal y ahí nos pusimos 1 a 0. Costó, pero después tuvimos una charla en el entretiempo y en el segundo tiempo marcamos el segundo y el tercero. Pudimos ampliar un poco más”, detalló el entrenador, quien valoró especialmente la producción de sus dirigidas durante el complemento.

A pesar del resultado favorable, Aroca evitó cualquier exceso de confianza y recordó que todavía queda un partido por disputar. “Sacamos una buena diferencia, pero esto no termina acá. Todavía quedan 90 minutos“, remarcó, consciente de que Camioneros buscará revertir la serie en Río Grande.

Uno de los aspectos que destacó el entrenador fue la conformación de un plantel que combina juventud, conocimiento mutuo y algunas incorporaciones con experiencia en este tipo de competencias. Aroca se sumó al cuerpo técnico para afrontar el Regional y agradeció especialmente a Fernando Granatelli, a quien señaló como una pieza fundamental en la conducción del proyecto futbolístico.

El técnico explicó que Hispano cuenta con un plantel relativamente corto y de promedio de edad bajo, pero resaltó que la mayoría de las jugadoras se conocen desde hace muchos años. Esa relación comenzó en los gimnasios municipales, particularmente en el 17 de Octubre, donde Aroca desarrolló gran parte de su trabajo formativo en el fútbol femenino.

“Yo estoy hace diez o doce años en el fútbol femenino. Arranqué con una escuelita y hoy la mayoría de esas chicas juega en Hispano. Las conozco desde que tenían 11 o 12 años y hoy la más grande tiene 23. Tenemos una chica de 15 años que está haciendo sus primeras experiencias en el arco”, contó.

Para el entrenador, esa historia compartida representa una ventaja importante a la hora de construir un equipo. El conocimiento entre las futbolistas facilita la incorporación de nuevas jugadoras, fortalece los vínculos dentro del vestuario y permite desarrollar una identidad colectiva que se refleja en el campo de juego.

Aroca también recordó cómo fueron los primeros pasos del fútbol femenino en los gimnasios municipales de Río Gallegos, cuando la disciplina todavía tenía una participación muy reducida. Según relató, al comienzo apenas unas pocas chicas se acercaban a entrenar junto a los varones, hasta que el crecimiento de la actividad obligó a generar espacios y horarios propios. Con el paso del tiempo aparecieron nuevas categorías, más equipos y competencias que permitieron consolidar el desarrollo de la disciplina.

En ese recorrido, el entrenador destacó el crecimiento que experimentó el fútbol femenino durante los últimos años y consideró que la mayor difusión de los torneos representa una herramienta fundamental para que las jugadoras puedan proyectarse deportivamente. También valoró las transmisiones y el trabajo de los medios de comunicación, que permiten conocer el nivel de futbolistas de distintas localidades y seguir de cerca las competencias regionales y nacionales.

El paso del fútbol de salón a la cancha de once fue otro de los desafíos que debió afrontar el grupo. Aroca explicó que las dimensiones del campo y las exigencias tácticas representan un cambio importante para las jugadoras que vienen de competir en espacios reducidos, especialmente en una ciudad donde el futsal tiene una fuerte presencia por las condiciones climáticas.

“Fue un lindo trabajo porque había que empezar de cero. Teníamos jugadoras con técnica y lo que necesitábamos era que entendieran los conceptos, los sistemas tácticos y que empezaran a mirar más fútbol de cancha de once“, recordó.

En ese sentido, el entrenador destacó que Hispano cuenta con un equipo de buen pie, con capacidad para generar asociaciones cortas, pero también con alternativas para jugar en largo y aprovechar la pelota parada. Precisamente, consideró que todos esos recursos deben trabajarse durante la semana, ya que en partidos eliminatorios cada detalle puede terminar marcando la diferencia.

El aspecto físico también ocupa un lugar importante dentro de la preparación. Aroca explicó que disputar 90 minutos en una cancha de grandes dimensiones exige un desgaste considerable, especialmente para un plantel joven que debe combinar los entrenamientos con sus obligaciones laborales y educativas. Sin embargo, remarcó que la fortaleza mental resulta igualmente determinante para afrontar una competencia en la que la concentración y la capacidad de reacción son fundamentales.

“Tratamos de complementar todo: lo físico, lo técnico y lo futbolístico. Tenemos un equipo muy técnico, muy buen pie, por eso buscamos asociaciones cortas. También contamos con jugadoras que pueden lanzar pelotas de 50 metros y tenemos pelota parada. Hoy hay que trabajar todos los detalles, porque todo suma”, sostuvo.

La victoria frente a Camioneros es un nuevo capítulo en el recorrido de Hispano Americano dentro del Regional. El equipo ya había superado instancias anteriores frente a Boxing Club y a Talleres de Caleta Olivia, y ahora quedó bien posicionado para intentar meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

Para Aroca, el resultado conseguido en Río Gallegos es producto de un trabajo colectivo que involucra no solamente a las futbolistas, sino también a un cuerpo técnico integrado por varias personas. En ese sentido, explicó que comparte las decisiones futbolísticas con Fernando Granatelli, Gabriel Soto y el resto del equipo de trabajo, en una dinámica en la que las opiniones y el intercambio permiten definir la mejor manera de afrontar cada compromiso.

El entrenador también agradeció el esfuerzo institucional para organizar los viajes y sostener la participación en una competencia federal, teniendo en cuenta que trasladar una delegación de aproximadamente 21 o 22 personas implica una importante organización y recursos.

Con el 3 a 0 conseguido en la ida y los tres tantos de Jimena Ojeda como gran argumento ofensivo, Hispano Americano viajará a Río Grande con la ilusión de cerrar la serie y continuar representando al fútbol femenino de Río Gallegos en el certamen nacional. La diferencia conseguida es importante, pero el mensaje de su entrenador es claro: todavía queda un partido y el objetivo se construye paso a paso.