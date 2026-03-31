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La cuarta es celeste dicen en la calle Alberdi con orgullo y satisfacción por el excelente cumplimiento de los chicos de esa división en la Liga Sur, donde se florean con buenos resultados, y con dos categóricos 5 a 1 contra Bancruz y Ferro mas el empate del domingo con Boca lo que les da la mayor suma de la categoría, aunque falta aún un encuentro suspendido que podría variar eta condición, y es entre Talleres y Boxing Club.

Talleres por su parte viene muy bien y esta en el segundo lugar de la tabla con ese partido menos, por lo que todo puede variar pero no se puede descuidar nadie acá tampoco igual que en la primera división, porque Unión Santacruceña que no dejó de lado ningún momentito suelto, acumula los puntos mismos que tienen hoy los cordobeses y todo esto calienta la tablita.

Talleres le ganó este finde a los de Escorpión que no pegan una y llevan dos jugados con resultado adverso, por lo que sueñan dormidos con mejorar pero deberán hacer algo mas porque con esto no alcanza esto los mantiene colgados del fondo agarrados de la punta de los dedos para no caer, situación complicada si las hay, pero solucionable en la medida en que cambien las sumatorias.

Mientas tanto los de Boca que obtuvieron un empate sin goles con los punteros celestes, le habían ganado a los de Unión Santacruceña por un inexplicable 6 a 0 que descontroló a los de Unión que no se lo esperaban luego d e haberle ganado a Ferro y menos mal que se sacaron la sal de la cola y ahora como si fuera poco el sacudón, le ganaron a los del Boxing por 3 a 2 en uno de los resultados mas charlados de la fecha.

Esto los mandó a ubicarse detrás de los de Unión en la tablita y delante de los perdidosos albiverdes que suman solo el partido que le ganaron precisamente a Unión en la primera fecha, a la espera de que se defina cuando se miden con los cordobeses de Talleres, que están con los dientes super afilados y a la espera.

Panorama incierto entonces porque Hispano suma 7, Talleres y Unión acumulan 6, Boca con 4, Boxing con 3, y UPP, Bancruz y Ferro solo un puntito, mientras que Escorpión esta mas seco que el desierto de Gobi cuando se entra en la cuarta fecha dentro de poco, por lo que vamos llegando a la mitad y esto le da al torneo un carácter especial que habilita y obliga a definiciones mas importantes para los que tienen pretensiones, lo que no es poca cosa.

La cuarta también en la zona centro

El pasado fin de semana se inició el torneo de cuarta división de la Liga Centro con cuatro encuentros donde Júpiter de Piedra Buena dio sabida cuenta de los gregorenses de Huracán por la módica suma de 6 a 3 ( mas parecido a un set de tenis), y como si esto no fuera trascendente en San Julián los del Atlético se midieron con los cumpleañeros de Racing quienes resultaron ganadores por 3 a 0 sobre sus coterráneos lo que es un buen resultado.

Cruz del Sur de Gregores hizo lo que pudo para ganarle a Argentinos del Sur de Piedra Buena, pero solo les alcanzó a ambos para un empate en un golcito por lado, y los de Independiente de San Julián, agrandados como galleta en el agua dieron cuenta de los veteranísimos del clásico Sportivo, (el mas viejo de la historia), por un dos a cero claro y concreto, por lo que la primera fecha se dio por finalizada con el Atlético de Santa Cruz en plan de descanso.

Se viene la segunda fecha en El Calafate

Mientas tanto en la subdelegación de la Liga Sur de El Calafate, los de Lago Argentino se van a medir frente a Patagonia Austral que vienen de ganarle a Gendarme Amarilla en la primera, y el Deportivo Esperanza campeón veterano que cayó en primer término frente a Argentinos del Sud por 3 a 0 en el primer partido, enfrentará a Juveniles que ya perdió con Cañadón por un lapidario 8 a 0.

Los Calafateños en esta nueva instancia se medirán con los de Talleres mientras que los de Newells lo harán con los de Argentinos del Sud y finalmente para completar el panorama, Gendarme Amarilla jugará con Cañadón que viene con su goleada a cuestas del partido anterior, como pescado en el agua.