Torneo Provincial Sub-16 de Vóley: Municipal de Puerto Santa Cruz se consagró campeón en masculino y Choique de Caleta Olivia en femenino El pasado fin de semana se disputaron los torneos provinciales de la Federación Santacruceña de Vóley en la categoría Sub-16. Mientas la rama femenina jugó sus encuentros en la localidad de Puerto San Julián, la masculina hizo lo propio en Puerto Santa Cruz.

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Por el lado de los varones, quienes llegaron al partido decisivo fueron los conjuntos de Gobernador Gregores y Municipal de Puerto Santa Cruz, siendo triunfo para estos últimos por 2 a 0 (25-15 y 25-20).

Las demás posiciones quedaron de la siguiente manera: 3° AMUVOCA de El Calafate, 4° Dant Cantarutti de Río Turbio, 5° Choique de Caleta Olivia 6° Cedefys de Puerto San Julián, 7° Boca de Río Gallegos, 8° Municipal de Piedrabuena y 9° Municipal de Puerto San Julián.

En la rama femenina, las chicas de Choique de Caleta Olivia vencieron en la final a la Escuela Municipal de San Julián por 2 a 0 (25-21 y 25-22).

El resto de las posiciones fueron: 3° San Lorenzo de Puerto Deseado, 4° Municipal de Gobernador Gregores, 5° AMUVOCA de El Calafate, 6° Boxing 7° Municipal de Piedrabuena, 8° El Trébol de El Calafate 9° Verón de Río Gallegos 10° Lihuen de Caleta Olivia y 11° Independiente de San Julián.

El equipo anfitrión de Puerto Santa Cruz se quedó con el primer puesto.

La Federación Santacruceña (Fe.Sa.Vol) en busca de más capacitaciones para sus técnicos

La Opinión Austral se comunicó con el presidente de la Fe.Va.Sol Sr. Raúl Márquez para conocer qué temas inherentes al voleibol santacruceño se trataron en la primera reunión del año organizada por el Consejo Directivo de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Márquez manifestó que lo primordial que se pidió desde la Fe.Sa.Vol fue más capacitaciones para los técnicos locales, ya que muchos de ellos aún conservan Nivel Provincial 1 y algunos pocos se mantienen en Nivel 2 del ámbito provincial.

En ese sentido, se solicitó a la Fe.Va avanzar en las capacitaciones para seguir jerarquizando el deporte y que aquellos técnicos que cuentan con nivel 2 en el ámbito provincial puedan acceder al nivel nacional.

Incluso se hizo hincapié en la cantidad de nuevos entrenadores jóvenes que están surgiendo, quienes necesitan de estas capacitaciones avaladas por Fe.Va para desarrollar su labor de la mejor forma. Más aún teniendo en cuenta las exigencias cada vez más mayores de las competencias y el nivel de los equipos.

Por último, Márquez también contó a La Opinión Austral que un tema que se abarcó en la reunión fue la falta de apoyo económico de la Secretaría de Deportes de la Nación, lo que repercutirá negativamente en el armado del calendario de las selecciones nacionales de la disciplina.

Raúl Márquez, presidente de la Federación Santacrucña de Vóley.