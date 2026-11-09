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La Liga Sur de Vóley tuvo una definición cargada de emociones en la categoría Sub-12 femenina, con Independiente como gran protagonista y dueño del campeonato. El “Rojo de la calle Alvear” coronó una destacada actuación al imponerse en la final frente a Gimnasio Nicolai por 2 a 1, con parciales de 13-25, 25-22 y 15-10, para quedarse con el primer puesto de la competencia.

La final tuvo todos los condimentos de un encuentro decisivo. Independiente comenzó en desventaja, pero supo reaccionar ante un rival que había logrado tomar la iniciativa. Con carácter, determinación y un gran trabajo colectivo, consiguió revertir el marcador y celebrar una consagración que premió su crecimiento a lo largo del certamen.

El recorrido del campeón tuvo una evolución importante durante la temporada. Después de finalizar en la quinta posición en la primera presentación, el equipo consiguió el segundo puesto en la fecha disputada en Puerto Natales, resultado que le permitió llegar a la instancia decisiva entre los seis mejores de la clasificación general.

En el hexagonal final, Independiente mostró su mejor versión, avanzó en las distintas instancias y terminó la competencia de manera invicta, coronando su participación con una victoria en el encuentro más importante del torneo.

Por su parte, Gimnasio Nicolai tuvo una sólida actuación que lo llevó hasta la final y terminó quedándose con el subcampeonato. El tercer lugar fue para Boxing Club, que consiguió subirse al podio después de superar a Taiiu de Punta Arenas por 2 a 1, con parciales de 25-16, 11-25 y 15-12.

La definición del tercer puesto también ofreció un encuentro muy disputado. Boxing comenzó mejor, luego sufrió la reacción del conjunto chileno, pero logró imponerse en el set decisivo para asegurar el último lugar del podio.

De esta manera, Independiente se quedó con el campeonato, Gimnasio Nicolai finalizó como subcampeón y Boxing Club ocupó el tercer escalón. Taiiu de Punta Arenas terminó cuarto, Boca RG quinto y Esmeralda de Puerto Natales sexto.

La definición de la Sub-12 femenina volvió a poner de manifiesto la importancia del trabajo formativo que llevan adelante las instituciones participantes y el crecimiento de las categorías menores dentro de la Liga Sur. La competencia también permitió el encuentro deportivo entre clubes de distintas localidades de la Patagonia argentina y chilena, fortaleciendo los vínculos y generando nuevas experiencias para las jóvenes jugadoras.

La actividad tendrá continuidad el próximo fin de semana, nuevamente con Río Gallegos como sede, cuando se desarrollen las definiciones correspondientes a las categorías Sub-14 y Sub-18 femeninas. Serán dos nuevas jornadas para cerrar la temporada 2026 de la Liga Sur, con más vóley y protagonismo de las divisiones formativas.

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