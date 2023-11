Japón golea a la Siria de argentino Cúper

El seleccionado de fútbol de Japón goleó hoy a su par de Siria, dirigido por el técnico argentino Héctor Cúper, por 5-0, en un partido válido por la segunda fecha de la eliminatoria de Asia, rumbo al Mundial 2026.

En el estadio Prince Abdullah al Faisal, de la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita, el equipo japonés estableció una contundente diferencia, que le permitió sumar su octavo triunfo consecutivo.

Los conducidos por el DT Hajime Moriyasu anotaron por medio de Takefusa Kubo (Real Sociedad, España), Ayase Ueda (Feyenoord, Países Bajos) en dos oportunidades, Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar, Países Bajos) y Mao Hosoya (Kashiwa Reysol), según reflejó ‘Soccerway’.

En el elenco sirio, que conduce el entrenador Cúper (ex Lanús, Huracán y Mallorca, de España, entre otros clubes), se desempeñaron desde el comienzo los nacidos en la Argentina Ezequiel Ham (mediocampista, Independiente Rivadavia Mendoza) e Ibrahim Hésar (delantero, Belgrano de Córdoba).

Con esta cómoda victoria, Japón comanda la clasificación en la zona B, con 6 puntos, con un saldo de 10 tantos a favor y ninguno en contra.

El elenco nipón acumula, además, seis éxitos en hilera en sendos encuentros amistosos desde junio a la fecha: 6-0 a El Salvador; 4-1 a Perú, 4-1 a Alemania, 4-2 a Turquía; 4-1 a Canadá y 2-0 a Túnez.

Por la misma zona, Corea del Norte, con tres tantos de Il -Gwan Jong, superó por 6-1 a Myanmar, en condición de visitante.

Por el grupo C, en tanto, el delantero del Tottenham inglés, Son Heung-Min, aportó dos goles para la victoria de Corea del Sur sobre la República Popular de China, por 3-0, en Shenzhen.

En tanto, por la sección H, en la ciudad de Riffa, el local Bahrein, con la conducción técnica de Juan Antonio Pizzi (ex San Lorenzo y Racing Club), cayó ante Emiratos Arabes Unidos, por 2-0.

Por su lado, Bangladesh, con el concurso del mediocampista Jamal Bhuyan (Sol de Mayo de Viedma en el Federal A), empató 1-1 con Líbano.

Otros resultados: India 0-Qatar 3 (grupo A); Singapur 1-Tailandia 3 (grupo C); China Taipei 0-Malasia 1 y Kirguizistán 1-Omán 0 (grupo D); Hong Kong 2-Turkmenistán 2 y Uzbekistán 2-Irán 2 (grupo E); Filipinas 1-Indonesia 1 y Vietnam 0-Irak 1 (grupo F); Pakistán 1-Tayikistán 6 y Jordania 0-Arabia Saudita 2 (grupo G); Nepal 0-Yemen 2 (grupo H); Palestina 0-Australia 1 (grupo I). (Télam)