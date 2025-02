Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia tiene nuevo entrenador: Osvaldo Ruggero. Con una amplia trayectoria en el ascenso del fútbol argentino, el técnico ya se encuentra en la ciudad trabajando con el plantel de cara a la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur. En diálogo con Radio LU12 AM680, Ruggero contó cómo se dio su llegada, sus primeras impresiones sobre el fútbol patagónico y los desafíos que se vienen.

“Desde el martes estoy en Comodoro y ayer comenzamos los entrenamientos. Mi llegada se dio gracias a una recomendación de Fernando Verón, un amigo con mucha experiencia en el fútbol juvenil. Me llamaron desde el club, nos pusimos de acuerdo rápidamente y aquí estoy“, explicó el DT.

A sus 65 años, Ruggero asume el desafío de dirigir en el sur del país por primera vez en su carrera. “Siempre dirigí en el ascenso, pero nunca en torneos federales ni regionales. Me entusiasmó la idea de venir a conocer Comodoro y su fútbol“, expresó. Aunque ya siguió el rendimiento del equipo en la fase de grupos del último Regional Amateur, admitió que aún debe interiorizarse más en la liga local.

En cuanto al armado del equipo, el entrenador aseguró que “el plantel está prácticamente definido, solo podrían sumarse dos o tres jugadores más“. Entre los futbolistas que continuarán en el club se encuentran el capitán Domínguez, Viegas, Barrientos y Ojeda, entre otros. Además, se sumaron refuerzos como Nicolás Soto, Ariel Mora y Denis Atencio.

El Regional es un torneo exigente, y el entrenador es consciente de las dificultades que enfrentan los equipos patagónicos. “Las distancias son largas y económicamente es complicado de sobrellevar. Pero el sur tiene su encanto, alguna contra tenía que tener“, comentó con humor.

Sobre su contrato, Ruggero detalló que su vínculo será, en principio, hasta la finalización del próximo Regional Amateur, torneo en el que Newbery ya tiene su plaza asegurada.

Por último, el DT habló sobre su adaptación a Comodoro y una de sus características más famosas: el viento. “Me habían advertido mucho sobre el viento, pero hasta ayer no lo había sentido tanto. Hoy ya me recibió“, bromeó.

Con un plantel consolidado y un DT con experiencia en el ascenso, Jorge Newbery inicia una nueva etapa con el objetivo de ser protagonista en el próximo Torneo Regional Federal Amateur.