Ian Subiabre, una de las grandes promesas surgidas de las divisiones inferiores de River Plate, está en el centro de la atención del mercado de pases europeo. Con apenas 18 años y un futuro brillante, el delantero nacido en Comodoro Rivadavia ya es pretendido por varios gigantes de Europa, incluido el Chelsea de Inglaterra.

La situación del juvenil mantiene en vilo a los hinchas millonarios. Claudio Paul Caniggia, nuevo representante de Subiabre, confirmó que “llama una vez por semana” a contactos del Chelsea para impulsar su llegada a la Premier League. “A River le va a costar retenerlo. Caniggia llama una vez por semana diciendo ‘che, mirá que lo tengo al Chelsea. En algún momento puede pasar’”, reveló el periodista Hernán Castillo en relación a las constantes gestiones por parte del ex goleador de la Selección Argentina.

Aunque el interés del Chelsea es concreto, el club londinense aún no presentó una oferta formal y, por ahora, no está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión que River exige: 30 millones de dólares. Por el momento, las charlas quedaron en stand-by, pero el riesgo de una salida persiste. Además del Chelsea, otros clubes europeos como el Inter de Milán, Arsenal, Tottenham, Juventus y Borussia Dortmund también siguen de cerca al atacante tras su gran actuación en el Mundial Sub 17.

En abril, el portal inglés The People Person, aseguró que el Manchester United también teníe un “fuerte interés” en el mediocampista del Millonario. Los Diablos Rojos han demostrado un compromiso renovado para asegurar los mejores talentos jóvenes de todo el mundo del fútbol desde que INEOS asumió el control en Old Trafford el año pasado y el jugador comodorense está en su mira.

El propio Caniggia ya había negociado en enero con el Villarreal de España por el pase de Subiabre, aunque el alto precio impidió cualquier avance.

Subiabre y su presente en River Plate

Luego de destacarse en el Sudamericano Sub 20 con la Selección Argentina, Subiabre empezó a ganar terreno en el plantel de Primera. Bajo la conducción de Marcelo Gallardo, en 2024 sumó 11 partidos oficiales, con 271 minutos y un gol ante Rosario Central. Pese a que en un tramo de la temporada fue bajado a la Reserva, el delantero recuperó la confianza del cuerpo técnico y se convirtió nuevamente en una de las grandes esperanzas de la cantera millonaria.

Ian Subiabre (en el centro) celebra su golazo entre Mastantuono e Hidalgo; la selección de Placente le ganó a Colombia por 1-0 sobre el final y se clasificó para el Mundial de Chile.

Pedro Alexis González, una gloria del club y descubridor de Franco Mastantuono, elogió públicamente al juvenil:

“Subiabre es un jugador que me hace acordar a Matías Suárez: una tranquilidad en el área terrible. En las pretemporadas va a ir creciendo. Quizás le falta una pretemporada más para estar al nivel de los jugadores de experiencia que tiene River”, dijo este viernes en una entrevista en “Cómo Te Va” por DSPORTS Radio FM 103.1

El futuro de Subiabre y las expectativas en Núñez

Desde Núñez, la dirigencia de River tiene una postura clara: no quieren negociar a Subiabre, al menos por ahora. Con una cláusula de 30 millones de dólares, River buscará retenerlo y aprovechar su potencial. Sin embargo, la presión de los gigantes europeos y las gestiones de Caniggia amenazan con alterar los planes del Millonario.

El interés del Real Madrid, que ya fichó a Franco Mastantuono, también es un factor a tener en cuenta. Además, el Inter de Milán, reciente subcampeón de la Champions League, estaría evaluando realizar una oferta formal por el extremo argentino.

Por el momento, no hay ofertas concretas sobre la mesa, pero la expectativa crece con cada llamado y cada reunión. River sabe que tiene en sus filas a una de las grandes promesas del fútbol argentino y no quiere dejarlo ir fácilmente. La historia de Ian Subiabre recién comienza, y el próximo mercado de pases podría traer sorpresas.