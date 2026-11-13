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La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia se prepara para afrontar una de las pruebas más importantes de su participación en el Torneo Regional Federal Amateur. Luego de conseguir una ajustada victoria por 3 a 2 en el encuentro de ida, el conjunto comodorense se medirá nuevamente con Jorge Newbery en una revancha que definirá cuál de los dos equipos continuará en carrera hacia las instancias decisivas de la competencia.

En la previa de este compromiso, José Chacón, uno de los referentes del plantel azzurro, dialogó con LU12 AM680 y analizó el presente futbolístico de su equipo, la exigencia de enfrentar a uno de los rivales más importantes de la ciudad y las expectativas que genera una serie que mantiene la incertidumbre abierta.

El futbolista, que tuvo participación destacada en el primer enfrentamiento al convertir desde el punto penal uno de los tres tantos de la CAI, anticipó que será otro partido intenso y muy disputado. Chacón reconoció que ambos equipos se conocen profundamente por los reiterados enfrentamientos que protagonizaron durante la temporada y consideró que la paridad volverá a ser una de las características principales de la revancha.

“Contra ellos siempre es un partido duro, un partido parejo. Nos conocemos bien porque nos enfrentamos muchas veces en el año. Fue un partido raro también porque se hicieron cinco goles, cuando por ahí estas llaves terminan 1 a 0 o en empate y penales”, expresó.

Pese a contar con una diferencia favorable, el referente de la CAI dejó en claro que la intención no será administrar la ventaja, sino salir nuevamente en busca de la victoria. “Nosotros vamos a ir a buscar el resultado, obviamente que vamos a ir a ganar. Siempre pensamos en el arco rival porque la institución por ahí lo demanda”, aseguró, y agregó que la localía representa una responsabilidad para el equipo, que buscará aprovechar los espacios que pueda dejar su adversario.

El camino de la CAI hasta esta instancia no estuvo exento de dificultades. Chacón recordó que el equipo comenzó el torneo de buena manera, con dos triunfos consecutivos, pero posteriormente atravesó una racha de tres derrotas que complicó seriamente sus posibilidades de clasificación. Incluso, llegó a la última fecha de la fase de grupos con la necesidad de sumar para continuar en competencia.

La victoria por 1 a 0 frente al propio Jorge Newbery terminó siendo determinante para conseguir el objetivo y, según explicó el jugador, también significó un cambio importante en la mentalidad del plantel. “A partir de ahí creo que se generó otro equipo, otro plantel, mucho más maduro. Nosotros sentimos y también se ve que venimos de menos a más, así que creo que estamos muy bien para el fin de semana”, sostuvo.

En ese proceso de crecimiento, el futbolista destacó la importancia de contar con un grupo amplio y comprometido, especialmente teniendo en cuenta que la CAI afronta simultáneamente el Regional Federal Amateur y la competencia local. El cuerpo técnico viene realizando rotaciones en los partidos de entre semana para administrar las cargas y darle minutos a diferentes jugadores. En ese contexto, Chacón también aprovechó los encuentros recientes para recuperar ritmo futbolístico luego de una lesión que lo mantuvo alejado de la actividad.

Con experiencia dentro del plantel, el jugador cumple además un papel importante en el acompañamiento de los futbolistas más jóvenes. En ese sentido, reconoció que la convivencia entre distintas generaciones es uno de los aspectos que fortalecen al equipo y permiten sostener la competitividad en las dos competencias.

Sin embargo, su relación con la CAI trasciende ampliamente el presente deportivo. Chacón realizó gran parte de su formación futbolística en la institución y, luego de tener un paso por Huracán, regresó al club el año pasado para continuar una historia que comenzó durante su infancia. Su vínculo con la camiseta azzurra representa uno de los aspectos centrales de su carrera y explica el compromiso que mantiene con la institución.

El partido de ida terminó 3 a 2 a favor de la CAI, con un gol de penal de Chacón.

“Yo hice las inferiores ahí, así que siempre estuve agradecido. Ahí aprendí muchísimas cosas, tanto con mi familia como con el club, los valores. Después me tocó irme y también estuve en Huracán, pero cuando volví el año pasado me recibieron muy bien otra vez”, recordó.

Con un sentimiento que se mantiene intacto a pesar del paso de los años, el futbolista resumió su relación con la institución con una frase que refleja su identificación con los colores: “Me siento súper cómodo, es como mi casa. Uno trata de dar lo mejor para el club y siempre para los chicos que vienen creciendo”.

El presente de Chacón también está acompañado por una vida consolidada en Comodoro Rivadavia, donde trabaja, convive con su pareja y desarrolla sus actividades fuera del fútbol. Si bien reconoce que el Regional Federal Amateur pertenece a una categoría amateur, remarcó que el compromiso cotidiano de la CAI tiene características propias de un ámbito profesional, con entrenamientos diarios y un proyecto que también apunta a la formación de nuevos futbolistas.

“Para nosotros es algo profesional, por decirlo así, más allá de que la categoría no lo diga”, manifestó.

Mientras tanto, la atención del plantel está puesta en la revancha frente a Newbery. En la otra llave de la competencia, Escorpión de Río Gallegos deberá defender de visitante la ventaja de 1 a 0 conseguida frente a Camioneros de Río Grande.

El panorama regional mantiene abierta la posibilidad de nuevos cruces exigentes, pero para la CAI no hay margen para distraerse. Primero deberá resolver una serie que tiene una ventaja mínima y que enfrenta a dos de los equipos más representativos del fútbol comodorense.

Con la experiencia de sus referentes, el crecimiento de los más jóvenes y una identidad futbolística que busca consolidarse, la CAI afrontará el desafío con la ilusión de seguir avanzando. José Chacón, uno de los símbolos actuales del plantel, tiene claro cuál debe ser el camino: dejar de lado cualquier especulación, mantener la concentración y volver a buscar el arco rival para conseguir la clasificación.