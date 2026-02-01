Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Amistad de Cipolletti le empató casi sobre el final a Boxing Club (2-2) y se lleva un gran resultado pensando en la vuelta del próximo domingo en Río Negro.

Tras esta primera final patagónica por el Regional Amateur, los protagonistas del partido hablaron con La Opinión Austral y dejaron sus sensaciones y hablaron también de lo que viene.

Lucas Mellado (5), uno de los puntos altos de La Amistad, se sinceró con el móvil de LOA y dijo: “Si nos daban el empate lo firmábamos”. El equipo visitante arrancó ganando el encuentro 1-0 pero el “Albiverde” se lo dio vuelta, pudiéndoles empatar a los 42’ del ST.

Lucas Mellado, volante de La Amistad.

“Tuvimos situaciones claras que se nos escaparon y ellos también tuvieron su momento. Fue una final y se definió por detalles. Tenemos la responsabilidad en casa nuestra, es lo que queríamos, y lo vamos a ir a buscar”, enfatizó.

En ese sentido, consideró que “es un resultado favorable. Lo queríamos ganar, sentíamos que podíamos, así lo pensamos en un momento. Pero es una final, en el segundo nos hicieron un golazo, por suerte lo pudimos empatar… es una cancha difícil y un equipo respetable el de ellos. Contentos por el resultado”.

El 11 inicial de La Amistad que empató 2-2 con Boxing en Río Gallegos. FOTOS: JUAN PALACIOS/LOA

Por su parte, uno de los goleadores de la tarde, autor del 1-0 transitorio, Santiago Gómez (9), contó que durante la semana analizaron partidos de Boxing y sabían a lo que se enfrentaban. “Los analizamos y pudimos hacer un gran partido. Demostramos carácter y luchó en todas las líneas, nos llevamos un empate pero faltan 90 minutos”.

Santiago Gómez, delantero de La Amistad.

“El gol de entrada nos dio tranquilidad. Vinimos a jugar, por abajo, y creo que resultó. Fue un partido duro en todas las líneas. Contento porque empatamos, estamos vivos y falta un pasito más”, sostuvo.

Si bien se expresó satisfecho por el empate que, a priori, los pone en ventaja por definir de local la serie, dijo que “hay que corregir un par de cosas. Creo que podemos”. “Es un Boxing que no hemos enfrentado mucho me sorprendió bastante. Institucionalmente también. Es un rival y hay que pasarlo”, cerró.

