En tanto que el miércoles en El Chaltén, brindó una charla abierta y realizó partidas simultáneas.

Este sábado en la Casa de las Juventudes “Miguel Ángel Román” de 28 de Noviembre tuvo lugar una conferencia de prensa durante la cual la ajedrecista compartió su recorrido y su presente competitivo.

En la oportunidad, manifestó que la gira por Santa Cruz es una forma de retribuir los espacios de aprendizaje que recibió en sus inicios.

“Lo importante es no perder de vista por qué empezamos… porque nos divertimos. Después, si se da lo profesional, hay que dar todo, pero siempre disfrutando”, manifestó.

Además, reflexionó que “si los chicos pueden aprender a tomar decisiones en un tablero de 64 casillas, también lo van a poder hacer en la vida”.