Luego de desarrollar una agenda de actividades en El Calafate, El Chaltén, y 28 de Noviembre, la campeona mundial de Ajedrez Juvenil Femenino (Sub 20) de México 2023 y primera argentina en lograr ese título, Candela Francisco cerró su gira por Santa Cruz.
La Gran Maestra, de 19 años, visitó la Patagonia luego de haber participado en diciembre en el Mundial de Doha, donde se ubicó en el puesto 50 con 8 puntos tras el cierre de las 15 rondas y los ajustes por desempate.
La visita al sur inició el lunes 19 de enero en El Calafate, donde brindó una charla y jugó simultáneas y partidas rápidas en el Centro Cultural. Además, junto a sus padres, aprovechó la oportunidad para visitar el Parque Nacional Los Glaciares y el glaciar Perito Moreno, hasta donde llevó un tablero de ajedrez.
“El Glaciar Perito Moreno es WOW 100/10, pero una foto allí con un tablero de ajedrez es amor a primera vista. Día histórico para el ajedrez”, escribió en su cuenta de Instagram, donde publicó fotos de su visita.
En tanto que el miércoles en El Chaltén, brindó una charla abierta y realizó partidas simultáneas.
Este sábado en la Casa de las Juventudes “Miguel Ángel Román” de 28 de Noviembre tuvo lugar una conferencia de prensa durante la cual la ajedrecista compartió su recorrido y su presente competitivo.
En la oportunidad, manifestó que la gira por Santa Cruz es una forma de retribuir los espacios de aprendizaje que recibió en sus inicios.
“Lo importante es no perder de vista por qué empezamos… porque nos divertimos. Después, si se da lo profesional, hay que dar todo, pero siempre disfrutando”, manifestó.
Además, reflexionó que “si los chicos pueden aprender a tomar decisiones en un tablero de 64 casillas, también lo van a poder hacer en la vida”.
La jornada continuó recorriendo los talleres del Centro Cultural “Chango Neuquino” para luego participar de un paseo por algunos de los espacios más emblemáticos de 28 de Noviembre.
La actividad continuó desde la Plaza Martín Miguel de Güemes hacia el tradicional Cerro de la Cruz, donde conoció la flora y fauna de la zona, destacándose especies como la lenga, el ñire y las distintas aves que habitan en la Cuenca Carbonífera.
Por último, en el marco del Torneo de Ajedrez “Jaque Mate Juvenil” que reunió a jóvenes talentos de distintas categorías en la Casa de las Juventudes, Francisco brindó una clínica y jugó una simultánea frente a los ajedrecistas locales.
