Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Escuela de Cadetes de la Policía de Santa Cruz celebra su 90° aniversario con una serie de actividades especiales que tienen como eje principal la realización del primer Torneo Multideportivo Patagónico, un evento inédito que reúne a delegaciones policiales de distintas provincias de la región.

El acto oficial de apertura se desarrolló este domingo por la mañana en el gimnasio del Colegio María Auxiliadora, con la presencia de autoridades policiales, representantes gubernamentales, cadetes, deportistas y vecinos que acompañaron el inicio de las celebraciones por los 90 años del Departamento Escuela de Policía “Comisario Inspector (R) Eduardo Victoriano Taret”, la primera escuela de formación policial de Santa Cruz y la segunda más antigua del país.

Durante la apertura, los organizadores destacaron el carácter histórico del encuentro. “Este acontecimiento reviste un carácter inédito y profundamente federal para nuestra institución, siendo la primera vez que recibimos delegaciones de provincias hermanas para compartir jornadas de sana competencia, convivencia y aprendizaje”, expresaron durante el acto.

Asimismo, se subrayó que el torneo tiene como objetivo “fortalecer los lazos de camaradería, respeto, unión y espíritu de cuerpo entre las distintas escuelas de formación policial de nuestro país”, señalaron.

La delegación de la Escuela de Cadetes “General San Martín” de la Policía de Tierra del Fuego

Tras el acto protocolar se realizó el tradicional desfile de las delegaciones de cadetes provenientes de Neuquén, Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz, quienes posteriormente comenzaron a participar de las distintas disciplinas programadas para el certamen.

Entre las autoridades presentes estuvieron el jefe de Policía de Santa Cruz, comisario general Diego Agüero; el director general de Operaciones, comisario Humberto Navarro; el director de Institutos Policiales de Tierra del Fuego, comisario general Manuel Anzoátegui; representantes de las escuelas policiales de Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego, además de integrantes de la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación de Santa Cruz.

Autoridades, cadetes y vecinos presentes en el acto inaugural del Torneo Multideportivo Patagónico.

La Banda de la Policía de Santa Cruz “14 de Noviembre” acompañó la celebración.

Más de 240 corredores participan del Cross Trail

Uno de los eventos más convocantes de la jornada es el Cross Trail 90° Aniversario, que reunió a 240 corredores entre atletas locales, representantes de distintas provincias, cadetes de las escuelas participantes e incluso deportistas provenientes de Chile.

Runners en la previa del Cross Trail.

La competencia, que tuvo como punto de partida la Jefatura de Policía -sita en Piedrabuena 64-, se disputa en tres distancias: 25 kilómetros, 15 kilómetros y 7 kilómetros, con largada desde las inmediaciones de la Jefatura de Policía.

El frío fue uno de los protagonistas de la mañana, pero los corredores no se dejaron intimidar por las bajas temperaturas. A las 11:00 la temperatura alcanzaba los -0,4°C, con una sensación térmica de -2,3°C. Sin embargo, con la salida del sol las condiciones mejoraron gradualmente y al mediodía el termómetro marcó 2,6°C, mientras que la sensación térmica ascendió a 0,4°C, acompañando el inicio de las competencias y la participación de cientos de deportistas.

Largada de las distancias 25 km y 15 km.

Además del running, las delegaciones competirán durante los próximos días en disciplinas como fútbol mixto y vóley mixto, compartiendo jornadas de integración que buscan fortalecer los vínculos entre las futuras generaciones de oficiales de policía de la Patagonia.

Medallas y trofeos para los competidores.

Una celebración que culminará el jueves

Las actividades por el 90° aniversario de la Escuela de Cadetes continuarán durante toda la semana y culminarán el próximo jueves, fecha en la que se conmemora oficialmente un nuevo aniversario de la histórica institución formadora de oficiales de la Policía de Santa Cruz.

Con este primer Torneo Multideportivo Patagónico, la Escuela de Cadetes reafirma su compromiso con la formación integral de sus futuros oficiales, promoviendo valores como el esfuerzo, la disciplina, el respeto, la unión y el trabajo en equipo, pilares fundamentales para el servicio a la comunidad.