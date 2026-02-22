Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nota con la redacción clásica de la época se encuentra inserta en una publicación del Atlético Boxing Club que festeja sus primeros 25 años y que fuera publicada en 1945, donde se hace relación a la escuela de fútbol que ha sido la entidad en sus primeros años, y que resulta simpática en su lectora y comprensión a varios años mas acá en el tiempo.

Por ello en ésta etapa de historias de domingo, se publica para entender quizás un poco mas a la ciudad en sus comienzos y a los tiempos que fueron marcando las diferencias con la modernidad y la vida actual, lo que no es poca cosa, por lo que la nota se publica textualmente como esta escrita.

“. Consecuente fue la acción de los futbolistas de la entidad y el Boxing se constituye en el andar de los tiempos en una escuela futbolística, ya que de sus divisiones inferiores dirigieron figuras de verdaderos quilates que fueron engrosando al plantel que marcaron lucida trayectoria.”

De la división infantil que mereciera justificada nombradía con el título de “la tercera de hierro” surgieron elementos que conquistaron para el club y el fútbol riogalleguense méritos y laureles…”

“En esa división hicieron cátedra los que mas tarde se constituyeron en “cracks”, muchos fueron consecuentes con la divisa y otros buscaron, mas tarde, nuevos horizontes en campos de análoga idealidad..”

” De esas filas, de esa escuela de buen fútbol, surgieron figuras que constituyeron destacados forwards y caracterizadas defensas. Sus nombres: Gustavo Fernández que en una temporada revistió con eficiencia en todas las divisiones superiores consagrándose, Agustín Pellarolo, Luis A. Silva, José y Tito Susacasa, Alejandro Zuvich, Alberto Esteban, Lalo Beecher, elemento que le cupo acreditar su valía paseando por el fútbol sureño en canchas de Olavarría y Tandil, y luego como defensor de la segunda división de los “diablos rojos” de Avellaneda, Paulino García Canga, Eugenio Luzuriaga, otro crédito que hizo roncha en los fields bonaerenses en la ciudad de Pergamino, José García Coto, que fuera uno de los mas técnicos surgidos de esa división, varias veces internacional en nuestro sur y que actuara también en Comodoro Rivadavia en tiempos que fuera conscripto…”

“Fidelino Torales forwards de grandes condiciones actualmente un puntal dentro del seleccionado de La Pampa, Luis Aristizabal, Juan Ruff, Manuel Bozzo, Héctor Ritchie, otro elementos que demuestra actualmente su valía en canchas bonaerenses, Juan José Aristizabal, Alberto Suarez, Celestino Lafuente, Alberto Valdez muy recordado por su actuación en diversas temporadas, uno de los conjuntos de tercer se clasificó campeón invicto en cuatro temporadas consecutivas…”

” De los mas recientes surgidos de la serie infantil que renovaron valores, ángel y Manuel Cimadevilla, Julio Choy, José Giglio, Eduardo Davidson, Alberto Paz, amén de otros promisorios que ya muestran su capacidad dentro de esa división escuela…”

“Los alentaron a perseverar, dirigiendo y alentado esa camada los que velaron por ese plantel, Ramón Carrizo, Tomás Villanustre, Oscar Ritchie, Manuel Miranday, Isidro Ceballos, Paulino García, que se alternaran en esa labor hasta 1940…”

“También fueron encargados de nuestro equipo de fútbol Francisco Izquierdo, Leslie Menne, Urcesino Fernández, Alfredo Fasola, Pablo Batarev y Antonio Vila…”

Historias de domingo que rescatan con mucha nostalgia los valores de otro tiempo pero que no hacen mas que reconocer lo que los años le han dado a la ciudad y a su gente, con apellidos que para muchos son mas que conocidos y para otros forman parte de su rico historial futbolero.