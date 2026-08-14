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La Liga de Fútbol Sur, afiliada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció la apertura de las inscripciones para el Torneo de Fútbol Femenino de Campo correspondiente a la nueva temporada, una iniciativa que busca continuar fortaleciendo el crecimiento y desarrollo de la disciplina.

De acuerdo con lo informado por la entidad, la competencia se disputará bajo la modalidad de 11 contra 11 y tendrá su inicio el próximo domingo 30 de agosto de 2026.

Uno de los principales aspectos de la convocatoria es que la inscripción será totalmente gratuita, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos equipos, clubes e instituciones a la competencia oficial de la Liga de Fútbol Sur.

En este marco, la Liga informó que la reunión correspondiente a la categoría Fútbol Femenino se realizará todos los martes a las 20:00, en la sede ubicada en Avenida Alvear 469.

Desde la organización invitaron especialmente a todos aquellos clubes, instituciones y equipos interesados en participar a acercarse a estos encuentros.

Durante las reuniones se brindarán detalles vinculados con la competencia, el reglamento, el armado del fixture, los requisitos de inscripción y los distintos aspectos organizativos de la temporada que se pondrá en marcha a fines de agosto.

La apertura de esta convocatoria representa una nueva apuesta de la Liga de Fútbol Sur por ampliar los espacios de competencia y acompañar el crecimiento del fútbol femenino en la capital santacruceña, generando oportunidades para que más equipos puedan incorporarse al ámbito oficial.

Desde la entidad que preside Jacinto Luis Cáceres remarcaron la importancia de que la comunidad deportiva acompañe este nuevo desafío y continúe trabajando en conjunto por el desarrollo de la disciplina.

Los equipos y clubes interesados en obtener mayor información pueden comunicarse al 2966 678020 o acercarse a la sede de la Liga de Fútbol Sur.