La Liga oficializó la venta de entradas para el desempate por la permanencia entre Colón y Gimnasia

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) anunció hoy que Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de La Plata contarán con 15 mil entradas por lado para el desempate por la permanencia del próximo viernes en la cancha de Newell's Old Boys de Rosario.

"El encuentro contará con parcialidad de ambos clubes y cada uno de ellos dispondrá de 15 mil entradas, que se venderán a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com.ar), a partir de las 18", comunicó la LPF en su sitio web.

Gimnasia ocupará la Popular Sur, la Tribuna Vieja Amelia y Platea Tata Martino; mientras que Colón tendrá la Popular Norte, Platea Superior Este y Platea Inferior Este.

La condición para estar en la cancha será ser socio, en principio, aunque de haber remanente quedará disponible para no socios.

Los precios de las entradas arranca desde $8.400, para socios y $11.550 para no socios en Popular Sur y Norte, hasta $12.600 para socios y $15.750 para no socios en Platea Tata Martino y Platea Inferior Este. (Télam)