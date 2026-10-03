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​La Asociación de Karate Shoto Yuku Santa Cruz organiza el 1º Torneo interno de camaradería 2026, una jornada deportiva e institucional de profundo significado que rinde emotivo homenaje a quien en vida fuera la Senpai Verónica Andrea Corvalán (1.º Dan JKA).

El certamen tendrá lugar este sábado 17 de octubre, a partir de las 09:00, el Club Social y Deportivo Independiente, sito en Alvear 332 en Río Gallegos.

Las categorías son ​Principiantes, cinturón Blanco a Celeste (todas las edades), Avanzados, cinturón Violeta a Marrón (todas las edades) y las disciplinas: kata (individual y en equipo) y kumite (individual).

El torneo busca honrar la memoria y la inmensa trayectoria de Verónica Andrea Corvalán, pilar fundamental e indispensable en la historia y el desarrollo del karate tanto en el Atlético Boxing Club como en la Asociación Shoto Yuku Santa Cruz.

​Su legado en las artes marciales y la comunidad trasciende por su entrega incondicional, su dedicación constante en comisiones de padres y eventos, el cuidado y acompañamiento de los alumnos en cada viaje, y su invalorable apoyo familiar.

A lo largo de los años, demostró su compromiso no sólo en la organización, sino también como competidora representando con orgullo a Santa Cruz y al Atlético Boxing Club, destacándose en el Torneo de Trelew en el año 2000 y en el Nacional de Neuquén en 2002, además de su participación en seminarios y cursos técnicos.

​Junto al acompañamiento constante del Senpai Francisco Paillan (4.º Dan JKA) —quien ha caminado a su lado en el camino marcial desde los años 1989-1990—, Verónica fue el sostén del crecimiento de la familia Camporro en la instrucción del karate, cimentando una herencia que hoy continúan sus hijos, todos profesores destacados: ​Andrea Agustina Camporro (2.º Dan JKA), docente y abogada que colabora en las clases del Atlético Boxing Club; ​Daniel Horacio Camporro (3.º Dan JKA), profesor de Educación Física, practicante del Atlético Boxing Club y profesor del Club Boca Río Gallegos; y ​Mariano Fabián Camporro (4.º Dan JKA), practicante del Atlético Boxing Club y profesor del Dojo Samurai en el Centro Chileno.

​Asimismo, Corvalán dejó una huella imborrable en el desarrollo del karate provincial al acompañar activamente a la familia Pecchia entre los años 2000 y 2003 durante la fundación de la escuela de karate en el Racing Club de Puerto San Julián, escuela que hoy lleva adelante Santiago Torres (1.º Dan JKA) y que contó con innumerables viajes de apoyo los fines de semana.

A partir de esa profunda amistad, Emilio Pecchia (3.º Dan JKA), María Rosa Vázquez (1.º Dan JKA) y su hijo Maximiliano Pecchia (3.º Dan JKA) continuaron sembrando esa misma semilla marcial en la provincia de San Juan, donde se radicaron hace más de 23 años tras haberse formado en el Atlético Boxing Club.

​Posteriormente, Corvalán se dedicó durante más de 20 años a las artes plásticas. En su labor artística se reflejaron su disciplina, su empeño y su inmensa calidez humana, con el mismo espíritu con el cual practicó y se desarrolló en el arte de la cerámica, trascendiendo fronteras que jamás hubiésemos imaginado.

​Su obra, enfocada en la puesta en valor de los engobes, la fauna, la flora y la cultura patagónica, fue objeto de amplios reconocimientos institucionales. Entre ellos se destacan la distinción en la Cámara de Diputados de la Nación (en el marco del encuentro de Artes y Género impulsado por la diputada López), el reconocimiento de la Cámara de Diputados de Santa Cruz por su aporte al patrimonio cultural santacruceño, y este año, la distinción otorgada por unanimidad por el Concejo Deliberante de Río Gallegos. Su obra y su legado humano llenan de orgullo a toda la sociedad de Santa Cruz y a la comunidad artística de Latinoamérica.