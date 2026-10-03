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Bariloche concentra por estos días toda la atención del hockey pista argentino. Desde el jueves 1 y hasta el domingo 4 de octubre se disputa el Campeonato Argentino de Selecciones, organizado por la Asociación de Hockey Bariloche y Lagos del Sur bajo la fiscalización de la Confederación Argentina de Hockey, con competencia en Mayores Damas, Mayores Caballeros y Sub 19 Damas.

Santa Cruz llegó a la competencia con tres seleccionados de la Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped y con una misión ambiciosa: defender los títulos obtenidos por los equipos de Mayores en 2025, cuando tanto las damas como los caballeros se consagraron campeones en Río Grande. La Sub 19, en tanto, busca volver a quedarse con el campeonato que el año pasado quedó en manos de Tierra del Fuego.

Mayores Damas: semifinal ante Santa Cruz Norte

El seleccionado femenino de Mayores tuvo un comienzo contundente. En su presentación derrotó 8-2 a Asociación Austral, mostrando rápidamente sus credenciales de candidato.

En la segunda jornada llegó el primer traspié: las campeonas defensoras cayeron 3-2 ante Bariloche y Lagos del Sur, en un encuentro muy parejo. Más tarde, las santacruceñas igualaron 2-2 frente a Santa Cruz Norte, resultado que les permitió cerrar la fase regular con cuatro puntos y el segundo puesto, detrás de Bariloche, que terminó con nueve unidades.

Con ese resultado, SanBta Cruz accedió directamente a las semifinales, donde este sábado se enfrenta nuevamente con Santa Cruz Norte, en un duelo provincial que define uno de los finalistas del certamen.

El partido adquiere además un condimento especial porque ambos equipos terminaron igualados en puntos en la fase regular. Santa Cruz Norte llegó a la semifinal después de una jornada en la que goleó 6-1 a Austral, mientras que Santacruceña había igualado 2-2 con el conjunto norteño.

Entre las actuaciones individuales se destaca la de la calafateña Florencia D’Hers, quien suma tres goles y aparece entre las principales anotadoras del campeonato.

Mayores Caballeros: todo abierto y con final por definir

Los caballeros santacruceños también comenzaron con una actuación contundente. En el debut, el seleccionado goleó 10-1 a Bariloche B, dejando una diferencia de nueve goles que puede resultar importante en la definición de las posiciones.

El segundo encuentro fue mucho más cerrado. Santacruceña empató 3-3 ante Santa Cruz Norte y quedó con cuatro puntos luego de dos partidos.

La clasificación llegó a la tercera jornada completamente abierta: Santacruceña, Bariloche A, Tierra del Fuego y Santa Cruz Norte comenzaron el sábado con cuatro unidades cada uno.

El seleccionado santacruceño tiene, además, al goleador del campeonato hasta este momento. Alfredo Sosa suma seis tantos, mientras que su compañero Exequiel Paz Oroño acumula cuatro. Ambos forman parte de una ofensiva que ya convirtió 13 goles en dos presentaciones.

La jornada de este sábado resulta determinante para conocer las posiciones definitivas y los cruces por las medallas. Santacruceña enfrenta a Bariloche A y posteriormente a Tierra del Fuego, en dos compromisos que pueden definir su camino hacia una nueva final.

El plantel también cuenta con presencia de jugadores de El Calafate: Nehuén Ayala Gallo, Santiago Morón, Jonás Vera y Juan Cruz Moreno.

Sub 19 Damas: puntaje perfecto y una ofensiva que ilusiona

Las juveniles son, hasta ahora, uno de los grandes puntos altos de la delegación santacruceña.

La Sub 19 comenzó el torneo con una goleada impresionante: 12-2 sobre Santa Cruz Norte. En la segunda presentación volvió a ganar, esta vez frente al local, 6-4 ante Bariloche. De esta manera llegó a la tercera jornada con seis puntos sobre seis posibles, 18 goles a favor y solamente seis en contra.

La campaña también tiene un nombre propio: Mora Rodríguez Castellano, que convirtió cinco goles y comparte el liderazgo de la tabla de goleadoras con Azul Canova, de Tierra del Fuego, y Zaira Abello, de Santa Cruz Norte.

Además, Catalina Vega suma cuatro tantos, mientras que Antonella Ríos y Lola Gorjón llevan tres cada una. La producción ofensiva refleja el buen momento colectivo del equipo.

La clasificación, sin embargo, es extremadamente pareja. Tierra del Fuego, Bariloche y Santacruceña llegaron a la última jornada con seis puntos cada uno. Por eso, los partidos del sábado son determinantes para establecer quién terminará primero, segundo y tercero y, en consecuencia, qué cruces afrontará cada seleccionado el domingo.

La Sub 19 tiene además representación calafateña a través de Iara Morón y Guadalupe Encina, quienes forman parte del plantel santacruceño.

Un domingo que puede ser histórico

Con las tres selecciones todavía con posibilidades concretas de pelear por las medallas, Santa Cruz encara las horas decisivas del Argentino con argumentos suficientes para ilusionarse.

Las Mayores Damas ya están en semifinales y buscan meterse nuevamente en la definición. Los Caballeros llegan a la última fecha de la fase regular en lo más alto de una clasificación extremadamente pareja, mientras que la Sub 19 permanece invicta y llega a la jornada decisiva con seis puntos y una diferencia de gol de +12.

El objetivo es uno solo: volver a poner a Santa Cruz en lo más alto del hockey pista argentino.

El domingo quedarán definidas las posiciones finales de las tres categorías y se conocerá si la Asociación Santacruceña consigue repetir alguno de los títulos conquistados el año pasado o, incluso, vuelve a pelear por un histórico doblete de Mayores.

Por ahora, el hockey santacruceño sigue firme en Bariloche y con sus tres representantes entre los protagonistas del campeonato.