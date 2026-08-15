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Opción Joven llega como líder del certamen con 19 puntos en siete presentaciones y buscará sostener su posición de privilegio cuando enfrente a Qatar 22 este sábado desde las 14:00 en el Gimnasio Indio Nicolai. El conjunto puntero tendrá una nueva oportunidad para ampliar su ventaja y continuar como principal protagonista de la competencia.

La jornada del sábado continuará a las 18:30 con el duelo entre Eva Perón y Alumni, mientras que desde las 20:00 Deportivo Masía se medirá con Paso a Paso. Ambos encuentros serán importantes para equipos que necesitan sumar para mejorar su ubicación en una tabla que muestra una marcada paridad en varios sectores.

La actividad continuará el domingo 16 de agosto en el Gimnasio Juan Bautista Rocha, con una programación de cuatro partidos correspondientes a la octava fecha. Desde las 14:00, El Tehuelche, escolta con 16 puntos, enfrentará a La Academia, que suma cuatro unidades. El líder inmediato de Opción Joven intentará aprovechar su presentación para mantener la presión sobre el puntero y seguir prendido en la pelea por el campeonato.

A las 15:30 será el turno de Deportivo Caseros y Evita Futsal. Ambos equipos llegan con 10 y 12 puntos respectivamente, por lo que el encuentro puede significar un salto importante en la clasificación para cualquiera de los dos.

Desde las 17:00, Diablos Rojos se enfrentará con SCD Patagonia, uno de los protagonistas de la parte alta. SCD Patagonia ocupa actualmente el tercer lugar con 14 puntos y buscará aprovechar el compromiso para acercarse a los dos equipos que lideran la competencia.

El cierre de la jornada dominical será a las 18:30 con Alumni frente a Opción Joven. El líder tendrá así una segunda presentación durante el fin de semana y deberá afrontar un nuevo desafío apenas unas horas después de su partido frente a Qatar 22.

El lunes 17 de agosto la actividad se trasladará nuevamente al Gimnasio Indio Nicolai, donde se disputarán tres encuentros. A las 14:00, La Academia se medirá con Club 240, en un cruce entre dos equipos que necesitan sumar para despegarse de los últimos puestos.

A las 20:00, SCD Patagonia volverá a salir a la cancha para enfrentarse con Deportivo Masía. El conjunto que marcha tercero tendrá otra oportunidad de sumar puntos y mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia.

La jornada se cerrará a las 21:30 con Paso a Paso ante El Tehuelche. El escolta deberá afrontar un nuevo compromiso dentro de un fin de semana exigente, con el objetivo de no perder terreno respecto de Opción Joven.

Con siete fechas disputadas para la mayoría de los equipos, Opción Joven lidera con 19 puntos, seguido por El Tehuelche con 16 y SCD Patagonia con 14. Más atrás aparecen Unión Santacruceña, con 13 unidades, Qatar 22 y Evita Futsal, ambos con 12, mientras que Alumni y Deportivo Caseros acumulan 10 puntos cada uno.

Eva Perón suma nueve unidades, Club 240 tiene seis, Diablos Rojos y La Academia reúnen cuatro puntos, y en el fondo de la tabla aparecen Paso a Paso y Deportivo Masía, ambos con tres unidades.

La programación del fin de semana promete una intensa disputa en todos los sectores de la tabla, con Opción Joven buscando defender la punta, El Tehuelche y SCD Patagonia intentando acercarse y varios equipos tratando de aprovechar sus respectivos compromisos para escalar posiciones en el Torneo Anual Hugo Manuel Bahamonde.