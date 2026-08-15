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El Gimnasio Indio Nicolai será nuevamente el escenario de una agenda que contempla cuatro partidos correspondientes a la decimocuarta fecha y, además, la recuperación de un encuentro pendiente de la décima jornada.

La competencia llega a una nueva instancia con Pelusa Futsal firme en lo más alto de la clasificación. El conjunto líder viene de imponerse 7-2 sobre SIPGER en la fecha anterior y alcanzó los 34 puntos, mientras que su rival de turno en esta oportunidad quedó como escolta con 30 unidades. Argentinos del Sur suma 28 y Warriors aparece en el cuarto lugar con 26 puntos.

La actividad comenzará este sábado 15 de agosto. Desde las 15:30, SIPGER enfrentará a Cagliari “B” en un partido importante para el equipo que busca mantenerse cerca de la cima. El conjunto de SIPGER viene de caer ante el líder y tendrá rápidamente la posibilidad de recuperarse y sumar nuevamente de a tres. Cagliari “B”, por su parte, llega con el envión de haber derrotado 8-3 a Warriors en la decimotercera fecha.

A partir de las 17:00, Atlético Federal se medirá con Guardianes. Ambos equipos buscarán aprovechar el nuevo capítulo del certamen para seguir escalando posiciones. Atlético Federal viene de conseguir una contundente victoria por 9-4 frente a Olimpia, mientras que Guardianes también llega después de una jornada positiva, en la que superó 7-5 a Mudo Futsal.

La programación continuará el lunes 17 de agosto con una jornada que tendrá tres encuentros en el Gimnasio Indio Nicolai. Primero, desde las 15:30, SIPGER volverá a presentarse para completar el partido correspondiente a la décima fecha frente a Olimpia. El encuentro pendiente representa una oportunidad adicional para el escolta de sumar puntos y mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Más tarde, a las 17:00, Mudo Futsal se enfrentará con San Juan Bosco en otro cruce que pondrá en juego puntos importantes para la clasificación. Finalmente, desde las 18:30, Warriors y Cagliari “A” cerrarán la jornada con un duelo que también tendrá incidencia en la zona alta.

Warriors llega ubicado en el cuarto puesto con 26 unidades, mientras que Cagliari “A” acumula 23 puntos, por lo que el enfrentamiento puede resultar clave para las aspiraciones de ambos equipos. Una victoria de Warriors le permitiría sostenerse en el grupo de protagonistas, mientras que Cagliari “A” buscará aprovechar el compromiso para acortar distancias.

Con Pelusa Futsal consolidado en la cima y varios equipos separados por pocos puntos en los puestos de persecución, la decimocuarta fecha y la recuperación del partido pendiente de SIPGER frente a Olimpia aparecen como dos jornadas importantes para el desarrollo del Torneo Anual Hugo Manuel Bahamonde.