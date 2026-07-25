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Pelusa Futsal llega a esta nueva presentación como uno de los grandes protagonistas del certamen, luego de alcanzar la cima del campeonato y confirmar su candidatura en una temporada marcada por la paridad. Unión Santacruceña “B”, SIPGER y Warriors también forman parte del grupo de equipos que se mantienen expectantes y que no quieren perder terreno en la pelea por el liderazgo.

La acción comenzará este sábado 25 de julio con dos encuentros. En el gimnasio del Hispano Americano, desde las 18:00, Cagliari “B” se medirá con Unión Santacruceña “B” en un partido importante para ambos equipos: el conjunto “aurinegro” buscará sumar para mantenerse en la zona de privilegio, mientras que su rival intentará recuperar puntos.

Más tarde, a las 22:30, Argentinos del Sur enfrentará a La Ruta en el gimnasio Juan Bautista Rocha. El duelo promete paridad entre dos equipos que necesitan puntos para seguir acercándose a los puestos de vanguardia.

El domingo 26 será el día con mayor cantidad de partidos. La actividad se abrirá en el gimnasio del Hispano Americano, donde desde las 15:00 Chicago FC se medirá ante Mudo Futsal. Ambos equipos buscarán hacerse fuertes para sus aspiraciones dentro del campeonato. A las 16:30, en el mismo escenario, UTN enfrentará a Atlético Federal en otro cruce que tendrá en juego puntos fundamentales.

Uno de los focos principales de la fecha estará en el gimnasio del Boxing Club. Allí, desde las 18:30, Guardianes jugará frente a SIPGER en un partido con protagonistas de la zona alta. SIPGER llega como uno de los equipos que pelea por la cima, mientras que Guardianes intentará repetir actuaciones positivas que le permitan acercarse a los primeros lugares.

Luego, a las 19:30, llegará uno de los partidos más esperados de la jornada: Pelusa Futsal enfrentará a Cagliari “A”. El líder buscará sostener su lugar de privilegio en un compromiso que puede resultar clave para mantener la ventaja sobre sus perseguidores.

La jornada continuará a las 20:30 en el gimnasio del Hispano Americano, donde Olimpia se medirá ante Milán, mientras que desde las 21:00SanJuanBosco y Warriors se enfrentarán en el gimnasio Indio Nicolai.

La fecha 11 se completará el viernes 31 de julio en el gimnasio del Atlético Boxing Club, con el encuentro entre La Kuadra y Boxing Club desde las 22:30.

La Primera “B” de Futsal AFA ingresa en una etapa donde cada resultado puede modificar el panorama. La fecha 11 aparece como una oportunidad para que los candidatos ratifiquen su momento y para que aquellos que vienen desde atrás puedan dar un paso importante en la lucha por el liderazgo.