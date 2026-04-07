Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con los resultados de la cuarta fecha jugada el pasado domingo, los petroleros son los reyes del momento, llegando a sumar otra vez de a tres contra Unión Santacruceña que no tuvo atenuantes y sufrió la presión del líder que quiere seguir en esa posición.

Y vaya si quiere porque volvió a ganar con 3 favor y un empate de un total de cuatro, como para decir acá estamos y ni siquiera se inmutaron por el empate con Hispano del partido anterior, porque el objetivo evidentemente va mas allá de una igualdad con mas ínfulas que los Perez Garcia decía mi vieja por las pilchas que usaba la vecina, pero el fútbol es así, y cuando esta a favor hay que aprovechar, y los petroleros lo saben.

Detrás viene Escorpión que este finde le pudo parar el carro a los celestes de la calle Alberdi que venían como para comerse los chicos crudos pero que con este empate bajan un poquito el copete después de la victoria que habían logrado contra Unión, por lo que emparejaron un poco la marcha, pero esta fue una fecha complicada, no en los campos de juego sino en los resultados.

Uno de los mas insólitos fue el de los chicos del “Mono” Martínez mojándole la oreja a Pachín y su conjunto, ganando un partido que a todas luces como mucho podría haber sido empate pero con el golcito a favor, los de Boca lograron dos cosas, primero ganar su primer partido en el torneo y segundo, empatar puntitos con sus rivales en la tabla, porque ahora están al lado de los bancarios igualando esfuerzos.

Los de Pachín Padín le habían ganado a Ferro y perdieron con escorpión, empatar con con los ferrocarrileros y llegaban con muchas ganas, pero llegaron hasta acá, para caer por primera vez en el año.

El otro resultado salido de la magia del mundo de las posibilidades, podría haber sido cualquier otro si uno mira lo que viene sucediendo desde el inicio, porque los de Belmonte que le habían sacado un empate a Boxing y otro a Boca, podían haber ganado por poco o por mucho porque su rival era impredecible, pero empataron otra vez y Defensores que estaba chamuscado como si le hubieran pegado un baldazo de agua fría, recuperó aire y algo mas, y empató un partido impensado para sus huestes, luego de los números adversos que tuvo desde el comienzo.

Arrancó perdiendo 6 a 1 con Unión, cayó estrepitosamente por 11 a 0 con UPP, los de Escorpión le hicieron cuatro pepinos y parecía que podía suceder algo parecido, pero sacaron la fuerza de la galera como un conejo distraído y le empataron a los ferrocarrileros que se descuidaron porque era mas fácil, pero lo que manda al final son los números y estos dijeron empate y encima en dos por lado.

La lotería esta a favor de UPP ahora que acumula 10 porotos, seguidos por los escorpiones que suman 8 y por los celestes que quieren mas pero llegan a 5, y después los dos hermanitos tomados de la mano con Pachín y el Mono saludándose y mirándose de reojo porque los dos suman 4 aunque uno esté adelante pero por diferencias mínimas, y detrás, se apelotona Unión, Boxing y Ferro, con los albiverdes meditando mucho con Matías Clavel estudiando la biblia futbolera para ver como salir del empate y cierra Defensores, que con estoicidad y mucho coraje sumó un punto en esta fecha para no quedar rengo y sin muletas.

La cuarta es otra historia

Y la cuarta es otra historia porque acá los celestes son propietarios de la vanguardia con tres porotos sobre los cordobeses de Talleres, aunque tenemos que convenir que a estos les falta jugar un partido suspendido contra el Boxing que está casi colgado como la veremos, pero vivo como siempre.

En la fecha los bancarios empataron sin goles con los boquences y lo propio hicieron comiéndose los de Talleres con los petroleros, y recién la diferencia apareció con Unión sacudiéndole la estantería a los de Escorpión por 2 a 1 y los celestes dueños y señores de la realidad, ganándole a sus clásicos rivales del Boxing también por 2 a 1 como para emparejar cosas, por lo que ahora Unión es el tercero con 6 porotos y los de Boca cuartos con 5 y recién después aparecen los petroleros con 4 y los albiverdes con 3.

Cierran los bancarios con 2 y los de Ferro con uno y el lote final esta a cargo de Escorpión que al revés de la primera, esta agarrado del fondo para no caerse sin sumar un solo poroto.

La segunda fecha de la zona centro

La segunda fecha del torneo de la zona centro tuvo un ganador neto en Racing de San Julián venciendo por 4 a 0 a Huracán de Gregores, mientras que los otros gregorenses de Cruz del Sur también perdieron pero con el Atlético también de San Julián, por lo que todo quedó de entrecasa y un poco mas al sur, Júpiter de piedra Buena derrotó al Atlético de Santa Cruz por 1 a 0 y finalmente el último encuentro fue empate en un gol por lado entre Argentinos del Sur y los de Independiente.

Panorama interesante para tener en cuenta porque ahora se viene la tercera fecha y no quieren viajar mucho parece ser, porque el Atlético de San Julián recibirá a sus vecinos de Racing, en Gregores los de Huracán se medirán con los de Cruz del Sur y en San Julián los del Atlético jugarán con los de Independiente, mientras que obligan a viajar a los de Argentinos del Sur porque su rival será el Sportivo pero están muy cerquita, porque los del planeta rojo tienen fecha libre.