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El sábado en la Enrique Pino arrancó la tercera fecha para la primera división de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios. Los encargados de abrir juego fueron Juventud Petrolera y Camioneros, con victoria para este último por 4 a 1.

Con el triunfo, el “verde” se ubica segundo con 6 unidades. Más tarde fue el turno de Car-Mar y Junín, que en un partidazo empataron en 3 a 3. El empate no le sirvió a ninguno, ya que ambos quedaron merodeando la mitad de la tabla.

Luego fue el turno del ahora puntero El Cóndor, que en otro buen partido le ganó a Dorados 3 a 2. En el ante último partido de la jornada, Estrella del Este venció a Deportivo Palermo por 1 a 0, que no puede despegar del fondo.

Cerrando el sábado de acción en la Enrique Pino, Don Bosco le llenó la canasta a Globito Decadente: fue 6 a 1 para el santo, que se ubica octavo con 4 unidades.

El día domingo, también en la Pino, se abrió con el partido entre Vial y Olimpia, con triunfo para el negro y amarillo por 2 a 1. En continuado se enfrentaron Belgrano y La Kuadra, con victoria para el último campeón por 2 a 1, logrando así su primer triunfo del torneo.

Seguidamente se midieron Alianza Sur y Unión Santiago, que empataron en 1. A las 20 horas fue el turno de Los Halcones, que a pesar de igualar 1 a 1 con La Amistad trepó a la punta. Finalmente, cerraron la jornada de domingo Atlético 23 y Lamadrid, con victoria para Lamadrid por 1 a 0.

El CSyD El Cóndor es el otro puntero de la “A”. FOTO: PERIODISMOINDEPENDIENTERG

En la “B” lidera Chaco pero Juventud Santacruceña y San Antonio le pisan los talones

El sábado en la Nora Vera comenzó la fecha para la segunda categoría. En el partido de las 14 horas Huracán Santacruceño cayó frente a J.H. Ortega por 2 a 1. Más tarde Sol de América goleó 4 a 1 a Espartanos.

En el tercer partido de la jornada, Villareal empató en 2 contra San Martín y luego Juventud Santacruceña se despachó con un set de tenis frente a Fortín Marina: fue 6 a 2 para el equipo que se ubica en el segundo puesto.

Cerrando el día sábado, Atlanta RG goleó 4 a 1 a La Academia. En el primer partido del domingo, San Antonio venció 4 a 0 a Atlético Federal y después Desamparados perdió con Los Pibes por 3 a 0.

Pasadas las 18 horas, Carboneros y Pasaje Aragón no se sacan ventajas. Fue 3 a 3. En la previa al último partido, Atlético Salta venció 3 a 1 a Ragazzi y cerró la fecha el puntero con puntaje perfecto, Chaco, que venció a Matadero por 2 a 0.

Chaco ganó 2-0 su partido y lidera la tabla de la “B” con puntaje perfecto. FOTO: PERIODISMOINDEPENDIENTERG