Con un día excelente y un marco adecuado se cumplió la quinta fecha de la temporada automovilística 2026, con fecha doble para la Stock y con carrera de titulares e invitados para los Fiat 128, por lo que el domingo tuvo de todo un poco, pero con excelentes competencias muy luchadas en todos los casos.

La que abrió el día fue la carrera de titulares de los Fiat 128 Pista, con una lucha fenomenal entre Miguel Sánchez, Emilio Felgueroso, Francisco “Fran” Paredes, Ariel Celestino y Gastón Hindie en el pelotón de punta durante gran parte de la competencia, sin descontar ni un metro para nadie y en una pelea por las posiciones espectacular y muy limpia, mientras que un poco más atrás de este pelotón viajaban Lucas Ríquez y Daniel Roquel en un mano a mano que también tuvo lo suyo.

Emilio Felgueroso y Miguel Sanchez brindaron una lucha espectacular. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La carrera programada a 15 giros dejó como saldo una primera prueba sensacional por lo peleado de la punta, que finalmente quedó en manos de Miguel “Yiyo” Sánchez, que la defendió con uñas y dientes hasta la bandera de cuadros, con Emilio Felgueroso como el gran perseguidor a muy escasos metros y con Rudi Villafañe que, habiendo largado desde el fondo, remontó una carrera en forma brillante para quedarse con el último escalón del podio.

FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Cuarto fue Daniel López, con un auto que ha avanzado considerablemente con la mecánica de Horacio Fernández, y luego Roquel y Ríquez, que tuvieron una lucha propia, pero que formaron parte de un espectáculo considerado de primera línea para quienes compartieron la hermosa tarde en el autódromo local, donde se notó mucha familia caminando la zona de boxes y muchos chicos participando del ambiente.

Fernando Posadas, Facundo Rodríguez y Franco Pacheco los invitados. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Esta primera carrera ganada por Yiyo Sánchez, quien así llega a su primera victoria en la especialidad, abrió una tarde de buenas competencias, como la que tuvo continuidad con la Fórmula Santacruceña, donde el gran esfuerzo estuvo a cargo de otro piloto que también ganó por primera vez en la especialidad, como Jonathan Alvarado, superando nada menos que al campeón Alejandro Oyarzo y a Leandro Bertolyotti, que fue uno de los que marcó el ritmo por varias vueltas.

Finalmente, Alvarado fue inalcanzable para todos y tomó la diferencia necesaria para adueñarse de un primer lugar indiscutido y ganar por primera vez, seguido de Oyarzo y de Bertolyotti, con un buen ritmo, mientras que el escolta hizo lo que pudo para llegar más adelante, pero no alcanzó ni siquiera marcando el récord de vuelta con 1.01.773 a 138 de promedio, pero ya estaba todo dicho y Alvarado ganó bien y sin inconvenientes.

Ojeda dominó la 1600

Martín Ojeda fue un claro dominador de la categoría 1600 desde los primeros metros, cuando pudo superar la marcha de Leo Almonacid, que había punteado de entrada, pero el campeón esperó su momento y, transitando la “Bajada de la Olla“, pasó al frente para no abandonar hasta la bandera, ganando claramente una carrera que lo proyecta a un nuevo título a corto plazo, mientras que la gran lucha se dio entre Jesús Leguizamón y Juan Manuel De Urquiza, quienes batallaron hasta el final mano a mano hasta que Leguizamón ganó la porfía por muy poco.

Jesús Leguizamón, Martín OJeda y Leandro Almonacid, la final de la 1600. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La mala suerte siguió acompañando a Fernando Belmonte, quien había hecho un interesante trabajo el sábado, llegando tercero en la serie, y que en esta final no alcanzó a dar una vuelta completa, abandonando en los primeros metros sin chances para nada, por lo que tendrá que esperar otra oportunidad, donde lo más destacado de la carrera fue la pelea por el último escalón del podio.

La “venganza” de Jorge Ramps

La segunda competencia del fin de semana para el Stock Pista sirvió de revancha para Jorge Ramps, quien había sido excluido por un toque en la carrera del sábado, pero que el domingo logró revertir esta situación para ganar con solvencia una carrera que en un principio parecía repetir lo que había acontecido el día anterior, pero que cambió cuando se produjo un desparramo considerable en el frenaje de la “Bajada de la Olla”, donde se despistaron Juanjo Gallardo y Nicolás Fernández y todos los que venían atrás trataron de esquivar.

Rudi Villafañe, Miguel “Yiyo” Sanchez y Emilio Felgueroso titulares de los “128”. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

En este pormenor, Jorge Ramps tuvo el lugar justo para pasar sin tocarse con nadie y Rafa Martínez hizo lo propio, acomodándose ambos adelante hasta el final, mientras que Juanjo Gallardo, que había quedado más retrasado, logró remontar hasta el último escalón del podio con mucho esfuerzo, superando al final la marcha de José Moreno, que se había acomodado tercero por delante de Mony Paredes.

Invitados de lujo

Finalmente, la carrera de pilotos invitados con los Fiat 128 tuvo un final también espectacular, con una verdadera batalla entre Facundo Rodríguez (auto de Sánchez) y Fernando “Chavo” Posadas (auto de Felgueroso) que duró hasta la bandera de cuadros, con una lucha metro a metro por demás interesante y limpia, por lo que fue del agrado de todo el mundo, con un Franco Pacheco (auto de Gallardo) que llegó en el último escalón del podio, superando la marcha de Raúl “Luli” Heredia (auto de Gastón Hindie), con Marcos Freile (auto de Paredes), Nico Roquel (auto de su hermano Daniel) y con Mariano Ríquez (auto de su hermano Lucas).

Leandro Bertolyotti, Jonathan Alvarado y Alejandro Oyarzo los tres de la Fórmula. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La carrera tuvo de todo un poco, donde se destacó la pelea por la punta, que no escatimó espectáculo para nadie y que fue de lo mejorcito de la tarde, con buenas maniobras y sensacionales intentos, para completar una quinta fecha que, más allá de la condición climática, que fue excelente, brindó competencias de alto nivel y de superlativa adrenalina para participantes y público, por lo que fue una muy buena fecha para todos.