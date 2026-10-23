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La Superliga Femenina de Fútbol de Río Gallegos tendrá una nueva jornada este sábado 24 de octubre, cuando se dispute la fecha 11. La programación contempla cinco encuentros consecutivos, desde las 12 hasta las 16 horas, con todos los partidos en la cancha “Don Pedro Agüero” del club Ferro YCF.

Uno de los principales atractivos de la jornada estará puesto en la lucha por los primeros lugares de la tabla. Hispano B, Defensa y Justicia y Libertad Femenino comparten el liderazgo con 21 puntos, aunque el conjunto de Hispano B cuenta con un partido menos disputado. Detrás aparece Huracán, con 19 unidades, dispuesto a mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

La actividad comenzará a las 12 horas con el enfrentamiento entre Berto e Hispano B. El líder del campeonato buscará sostener su posición y continuar con su buen rendimiento, respaldado por una campaña de seis victorias y tres empates en nueve presentaciones. Además, registra 23 goles a favor y apenas cinco en contra. Berto, por su parte, ocupa el octavo puesto con 12 puntos y buscará sumar ante uno de los equipos más regulares del torneo.

A las 13 horas será el turno de Huracán y Las Sin DT. El conjunto de Huracán llega ubicado en la cuarta posición, con 19 unidades, y cuenta con una de las ofensivas más destacadas del certamen, con 28 goles convertidos. Enfrente tendrá a Las Sin DT, que suma seis puntos y necesita recuperar terreno para mejorar su ubicación en la clasificación.

Desde las 14, Defensa y Justicia se medirá con Petrel en otro cruce que tendrá incidencia en los objetivos de ambos equipos. Defensa acumula 21 puntos y comparte la cima, mientras que Petrel se encuentra noveno, con ocho unidades, y buscará aprovechar la oportunidad para sumar en una fecha importante del campeonato.

A continuación, desde las 15, Libertad Femenino enfrentará a Hispano A. Libertad llega como uno de los líderes de la competencia, con 21 puntos, y procurará mantenerse en lo más alto. Hispano A, en tanto, atraviesa un presente complicado: ocupa el último puesto, con dos unidades, y afrontará el encuentro con la necesidad de conseguir un resultado que le permita comenzar a revertir su situación.

Libertad Femenina, 3° en puestos de Copa de Oro, se medirá con Hispano A.

La jornada se cerrará a las 16 con el partido entre Don Bosco y Boxing. Boxing marcha quinto, con 17 puntos, y buscará mantenerse cerca de los principales protagonistas de la tabla. Don Bosco, por su parte, se ubica undécimo, con tres unidades, producto de tres empates, por lo que intentará conseguir su primera victoria en el certamen.

La clasificación también refleja una marcada disputa por los lugares correspondientes a la Copa de Oro y la Copa de Plata. Según la tabla actual, Hispano B, Defensa y Justicia, Libertad Femenino y Huracán ocupan las primeras cuatro posiciones, mientras que Boxing, Estrella, Atlético Sur y Berto se encuentran en los puestos señalados para la Copa de Plata. En ese contexto, cada punto puede resultar determinante para las aspiraciones de los equipos a medida que avanza la competencia.

Con cinco partidos programados y varios equipos que buscan consolidarse en sus respectivos objetivos, la fecha 11 promete una jornada atractiva para el fútbol femenino de Río Gallegos. La lucha por la cima, la presión de quienes buscan acercarse a los líderes y la necesidad de sumar de los conjuntos ubicados en la parte baja de la tabla serán algunos de los condimentos de una jornada que tendrá como escenario la cancha “Don Pedro Agüero” del club Ferro YCF.