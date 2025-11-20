Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arribo de la exclusiva caravana de Ferraris a El Calafate activó un esquema de vigilancia especial en Santa Cruz. La decisión se tomó luego del siniestro ocurrido en Neuquén, donde uno de los vehículos despistó a más de 200 km/h, dejando dos heridos y generando preocupación en las autoridades viales de toda la región.

Ante ese antecedente, la provincia adoptó una postura más estricta para garantizar que el desplazamiento de los autos deportivos se realice bajo condiciones seguras, evitando maniobras temerarias o incumplimientos de tránsito en rutas provinciales.

Comenzó la Ferrari Cavalcade Adventure 2025, la exclusiva caravana de autos de lujos que recorre el país.

Custodia permanente y circulación encapsulada

El operativo previsto indica que la caravana no podrá circular de manera independiente en ningún tramo del recorrido por Santa Cruz. Los vehículos serán acompañados por móviles oficiales tanto adelante como atrás, con el objetivo de impedir sobrepasos indebidos, excesos de velocidad o movimientos que puedan poner en riesgo a otros usuarios de la vía.

La llegada de los autos a El Calafate se realizó en bateas, desde donde fueron trasladados para una exhibición controlada. Los conductores no se movilizaron por cuenta propia hacia el glaciar, sino que fueron llevados en transfers mientras los vehículos eran manipulados únicamente para su presentación. Durante la estadía en la localidad, las Ferraris permanecen estacionadas en un espacio coordinado por el municipio y bajo supervisión.

La travesía, cuya inscripción cuesta casi 100 mil dólares, inició su recorrida por la Patagonia.

Recorrido hacia Tierra del Fuego

Para este viernes está prevista la salida de la caravana rumbo a Tierra del Fuego, siempre bajo el mismo sistema de encapsulamiento y custodia policial. El cronograma oficial indica:

No ingresarán a la ciudad de Río Gallegos .

. Circularán por la colectora, sin desvíos hacia el casco urbano.

Realizarán una parada técnica de aproximadamente 30 minutos en la estación Axion Energy de la Ruta 53, camino a Chimen Aike .

camino a . Continuarán luego hacia la frontera, en dirección a Ushuaia, donde finalizarán el tramo patagónico.

Debido a la limitada autonomía de estos vehículos, podría concretarse una posta en La Esperanza para reabastecimiento o ajustes operativos.

Controles y sanciones previstas

El Gobierno provincial notificó con anticipación a los organizadores del evento acerca del cumplimiento obligatorio de la normativa vigente. Entre los puntos más relevantes se destacan:

Alcohol cero en todo el territorio santacruceño.

Prohibición estricta de sobrepasos en doble línea amarilla, curvas y zonas de visibilidad reducida.

Velocidades máximas fiscalizadas en ruta.

Ante cualquier incumplimiento, está prevista la retención preventiva del vehículo, además de la confección de actas y derivación al juzgado correspondiente para definir sanciones administrativas.

Un atractivo turístico bajo medidas excepcionales

Las autoridades remarcaron que el objetivo del operativo es evitar riesgos en rutas donde los altos valores de aceleración y velocidad de estos deportivos podrían generar situaciones complejas. La presencia de la caravana genera interés turístico en diversos puntos del recorrido, pero las medidas buscan garantizar que esa atracción no derive en nuevos incidentes.

La provincia mantendrá el dispositivo de custodia hasta el egreso de los vehículos rumbo a Tierra del Fuego, asegurando un tránsito controlado y sin maniobras que comprometan la seguridad vial.