La llegada de los exclusivos vehículos de la Cavalcade Adventure 2025 a Santa Cruz se produce en medio de una fuerte polémica por el violento despiste de un Ferrari a más de 200 km/h en Ruta 237, en Neuquén, donde dos personas resultaron heridas. En diálogo con LU12 AM680, la subsecretaria de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, María Sanz, confirmó que la provincia modificó su postura y endureció los controles tras las maniobras temerarias registradas días atrás.

“Lo que pasó en Neuquén y lo que se viralizó es realmente inaceptable, es una vergüenza”, afirmó la funcionaria, quien remarcó que el Gobierno provincial envió comunicaciones formales a los organizadores del evento para advertir sobre las conductas que no serán toleradas en territorio santacruceño.

El ferrari visiblemente dañado luego de despistar.

De paseo turístico a operativo de seguridad

Sanz explicó que inicialmente se trataba de un simple recorrido por la Patagonia que generaba curiosidad, pero todo cambió después del episodio en Neuquén y la difusión de videos donde se observan sobrepasos indebidos, exceso de velocidad y maniobras peligrosas. “De casualidad no mataron a nadie. Es conducir con la impunidad de decir ‘yo hago lo que quiero’ a 200 km por hora. Yo los hubiera metido presos y los hubiera inhabilitado de por vida”, expresó de manera contundente. Ante este escenario, la Agencia Provincial de Seguridad Vial decidió encapsular la caravana y realizar un monitoreo constante junto con Gendarmería y la Policía Caminera.

Cómo será la circulación de las Ferraris en la provincia

Según detalló Sanz a través LU12 AM680, los vehículos ingresaron montados en bateas hasta El Calafate. Desde allí se realizará un trayecto controlado hacia el glaciar:

Los conductores no manejaron esta mañana hacia el Parque Nacional: fueron trasladados en transfers.

Las Ferraris serán descargadas únicamente para el desplazamiento del Glaciar al hotel en la Costanera.

Durante la noche quedarán estacionadas en un espacio coordinado con el municipio.

Para la jornada de mañana:

Saldrán desde El Calafate rumbo a Tierra del Fuego.

No ingresarán a Río Gallegos: circularán por la colectora y harán una parada de unos 30 minutos en la estación Axion Energy sobre la Ruta 53, camino a Chimen Aike.

La comitiva viajará “encapsulada y custodiada”, con vehículos oficiales adelante y atrás para evitar maniobras indebidas.

Advertencias formales y sanciones previstas

Sanz confirmó que la provincia envió un escrito donde se remarcan normas claves como alcohol cero, límites de velocidad y prohibiciones de sobrepaso en doble línea amarilla, curvas y zonas de riesgo. “Ya fueron advertidos que ante una infracción de tránsito, se va a proceder a hacer la retención preventiva del vehículo”, señaló. El juzgado de la jurisdicción correspondiente definirá los pasos a seguir en caso de infracciones.

“No es la marca, es quién maneja”

Durante la entrevista, Sanz remarcó que el problema no es Ferrari como marca, sino la actitud de algunos participantes: “Es una pena porque no tiene que ver la marca, tiene que ver quién los conduce, y quienes los conducen son adultos mayores con mucho recurso económico que no sé qué creen que les da la vida eterna.”

La funcionaria cerró con una reflexión sobre lo que representa el operativo: “Les indicamos que bajo ningún concepto esos vehículos iban a andar solos… Nos obliga a poner recursos para un evento de psiquiátricos con autito al volante”.

El paso hacia Ushuaia

La caravana continuará su ruta hacia Tierra del Fuego por vía terrestre, con posibles detenciones técnicas en La Esperanza debido a la baja autonomía de estos deportivos. Mientras tanto, Santa Cruz activó un operativo inédito para evitar que se repitan maniobras temerarias como las registradas en Neuquén. El objetivo: que el atractivo turístico no se transforme en un riesgo para la seguridad vial.