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La primera “A” jugará todos sus encuentros en la cancha Enrique Pino, mientras que la “B” se repartirá entre la “Flecha Vera” y El Cóndor.
Así las cosas, el primer partido de la Fecha 5 de la “A” lo jugarán el sábado a las 13 horas Unión Santiago y Lamadrid. Seguidamente, Don Bosco se medirá Palermo y a las 17 horas Alianza Sur se las verá Güemes.
A las 19 hs Olimpia se enfrentará a uno de los punteros Los Halcones. Cerrarán la jornada de sábado en la “A” Car Mar y Dorados, a las 21 horas.
El día domingo los encargados de abrir la jornada serán Atlético 23 y Globito Decadente. Luego, Camioneros enfrentará a El Cóndor, el otro puntero del torneo.
A las 17 horas Belgrano se medirá con Estrella del Este, luego Amistad jugará contra Junín y cerrarán el domingo Vial SC contra La Kuadra.
Por el lado de la “B”, el sábado abrirán la fecha a las 13 horas en cancha de El Cóndor Villareal y Pasaje Aragón. En la misma cancha a las 15 horas Atlanta jugará con Fortín Marina y a las 17 uno de los punteros Chaco hará lo mismo con J.H. Ortega.
El mismo día pero en la cancha Flecha Vera, jugarán en primer turno Carboneros y Juventud Santacruceña, otro de los punteros. Luego lo harán Atlético Salta y La Academia y cerrarán la jornada a las 17 horas Desamparados y Huracán Santacruceño.
El día domingo el escenario será El Cóndor. Allí jugarán a las 11 horas Espartanos vs San Benito. Más tarde San Martín se las verá con San Antonio y a continuación Sol de América jugará contra Ragazzi.
Por último, a las 17 horas cerrarán la fecha Atlético Federal contra Los Pibes.
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