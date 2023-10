Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los días martes, miércoles y jueves se disputaron encuentros correspondientes a la primera fecha de la categoría Super Sénior de la Asociación Independiente del Fútbol de los Barrios, en la cancha Nora Vera.

Los más grandes ya arrancaron de la mejor manera. Con mucha gente en las canchas y mucha emoción por volver a disputar el deporte que les gusta con amigos.

Martín Güemes viene de ganar los dos últimos campeonatos de esta categoría. Y en esta temporada se encuentra líder y con puntaje perfecto. Los “Gauchos” en +45 están haciendo desastres.

Resultados

El día martes se completaron los siguientes encuentros: Fortaleza cayó por 3-1 frente a Desamparados, luego Deportivo Fénix perdió 5-2 contra Los Cuervos y cerraron el día Deportivo Cristal 5-1 Los Pumas.

Ya el miércoles se disputaron los siguientes partidos: Arco Iris se lo empató sobre la hora a San Benito, duelo que terminó 2 por 2. A mitad de jornada, hubo otro empate a 2, pero entre El Cóndor y Huracán Santacruceño. Y finalizaron Choppers 4-3 Deportivo Petrel.

Y en el último día de competencia, San José superó por 2-0 a Don Bosco. Luego el imparable Martín Güemes le ganó por la mínima a Vial Santa Cruz. Cerraron la quinta fecha, José Honorio Ortega frente a Atlético Moreno, fue en un empate por 1-1.

Cabe resaltar que el club Gas Aike se dio de baja antes de inicia el campeonato, esta fecha el que se lleva con tres puntos con el partido ganado 1-0 es Juventud Unida.

Tabla

El líder sigue siendo Martín Güemes con cinco partidos jugados y cinco ganados. Cerca de la punta se encuentran Juventud Unida y San José. Un poco más abajo con 9 puntos se encuentran Deportivo Cristal y Fortaleza. La tabla sigue con: Choppers y Huracán Santacruceño (8), El Cóndor, Desamparados y Don Bosco (7), Arco Iris, San Benito y Los Cuervos (6), Atlético Moreno, Sur 87, Vial Santa Cruz y José Honorio Ortega (5), Deportivo Fénix (3), Deportivo Petrel y Los Pumas (1) y cierra Gas Aike sin puntos.

La categoría descansará por una semana, tras jugar cinco fines de semana al hilo, en la semana no se jugarán partidos de Super Sénior. A este torneo le quedan 13 fechas a disputarse, al rededor de cuatro meses de encuentros.

El formato sigue siendo el mismo: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°. Luego serán las semifinales y la final.