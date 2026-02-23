Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien el primer club al que le tocó la suerte de participar del Torneo Regional fue Ferrocarril en 1972, no por ello se debe dejar de lado a ortos que también pusieron lo suyo para tratar de estar presentes en el torneo, como el caso de Boxing Club que es el club de mayor participación, o el Hispano Americano que jugó en 1975 o lo que luego hizo Bancruz a partir de 1979.

Pero a lo largo de los años varias instituciones locales tuvieron la oportunidad de mostrarse en el orden regional como lo hizo por ejemplo el Club Independiente de Río Gallegos en 1984 donde participó en una áspera zona con Huracán de Comodoro, germinal de Rawson y San Lorenzo de Viedma, donde lo mas tremendo que vivieron fue aquella derrota del 25 de noviembre de 1984 frente a Germinal por 4 a 0, pero luego volverían en 1995 para jugar otra vez con Huracán, Mar del Plata de Caleta Olivia y Racing de Trelew.

Luego de estos pormenores sirve recordar también la participación mas que activa de Petrolero Austral en los años de Alfredo Bustamante, soporte incuestionable de esa institución hasta su desaparición física, pero en 1987 formando grupo con Estrella Sur de Caleta Olivia, Huracán de Comodoro, O’Higgins de Río Grande y Racing de Trelew, conformó su primera participación en el Torneo Regional, repitiendo en 1989 donde se agregaban Próspero Palazzo de Comodoro, Gaiman FC, y Estrella Azul de Río Grande y lo que fue su última participación en el torneo en 2014 con Boca RG, donde perdiera 4 a 0 y con cuatro expulsados como Figueras, Oliva, Fuentealba y Calismonte.

Petrolero tuvo la oportunidad de marcar un rumbo importante desde sus primeros años con Bustamante al frente y los transportó al torneo Regional donde le cupo muy buen papel como aquella última vez contra Boca, germinal, Huracán, Puerto Madryn y Racing nada mas y nada menos.

Otro de los clubes que pudo jugar un torneo regional fue Defensores del Carmen, la primera vez en el torneo 1993/1994 en zona con Germinal, Atlético de Río Grande y Huracán y volvería en 2006 con Lago Argentino, el Sportivo, Boxing y real Madrid de Río Grande, y estaría otra vez presente en 2012 con Boxing, Esperanza y Argentinos del Sud y en 2014/2015 por lo que también tuvo una destacada participación y su peor desastre fue en el primer torneo que tomó parte en 1993 perdiendo con Germinal por 9 a 0 en una tarde que mejor fue olvidar, porque hubo otras mucho mejores que aquella aciaga tarde del fútbol sureño.

La gran mayoría del resto de los torneos los jugaron Boxing Club, Boca Río Gallegos y por supuesto Bancruz, y llegando a los últimos años con la participación de los ganadores del torneo patagónico y con la incorporación de la subsedes de Calafate y Río Turbio, la Liga Sur pudo presentar mas equipos y el colmo fue este año que acaba de finalizar, donde cuatro conjuntos de Río Gallegos jugaron el torneo regional Amateur, un hecho que no se había dado nunca.

Con el nacimiento de la sede de la Liga de Río Turbio como propia, desaparece la influencia de la Liga Sur y se pierden algunos puntos importantes y esto viene a cuento porque para tener mas de un equipo jugando el Regional, hay que tener mayor cantidad de clubes afiliados con reglamentación al día y personería jurídica en regla, lo que aumenta la posibilidad de una participación mayor, pero en este caso, la separación de Río Turbio le resta números a la Liga Sur.

Escorpión realizó pruebas en la “Enrique Pino”

El plantel de Escorpión y especialmente su cuerpo técnico realizó en pasado fin de semana una serie de pruebas con posibles jugadores de las clases 2005 a 2009 en el predio de la Liga Independiente de los Barrios en su complejo de la cancha Enrique Pino.

Con una buena participación de posibles jugadores los que fueron evaluados por el cuerpo técnico, se realizaron trabajos de conocimiento y puesta a punto de muchos jovencitos que pretenden ingresar en las divisiones del club, por lo que fue un trabajo concienzudo y metódico para buscar la mejor calidad que la institución pretende.

Bancruz realiza nueva prueba

Por su parte la institución bancaria realizará otra nueva prueba de posibles ingresantes en le próximo sábado 28 de febrero para ir teniendo también todo listo para cuando arranquen los torneos de la Liga Sur.

Esta metodología de trabajo se realiza cada año pero en este 2026 se ha intensificado superlativamente en la búsqueda de superación, lo que se nota en todos los aspectos y en todos los clubes, por lo que se cree que será un buen año futbolero.