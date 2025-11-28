Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Si bien hoy son cuatro los equipos de Río Gallegos que ingresaron en el torneo Regional, en un principio fue solo uno y así se repitió en los primeros diez años de existencia de un torneo creado como la cuarta división del fútbol nacional, fomentado desde el Consejo Federal de AFA y potenciado por la participación de las ligas del interior del país afiliadas a dicho consejo.

En los primeros años tuvo poca participación pero paulatinamente fue uniendo a todo el fútbol del interior, y hoy es sin lugar a dudas lo mas importante del fútbol para los clubes que no militan en los grandes torneos de Argentina, pero que buscan cada año la posibilidad del ascenso hacia el torneo Federal A que es la tercera división y la mas cercana al fútbol del interior.

El primer club de Río Gallegos que tomó parte de dicho torneo fue el club Ferrocarril iniciando su participación el 28 de mayo de 1972 jugando su primer partido contra Independiente de Trelew en su propia cancha, perdiendo uno a cero frente a los del Chubut y en el partido de vuelta jugado como visitante, perdieron por 5 a 3 en un resultado muy abultado pero en un interesante partido jugado en Trelew el 4 de junio de ese año.

La segunda chane fue con Villa Congreso de Viedma pero con los de Independiente ya estaba todo dicho y Ferro tenía que ganar y tampoco lo pudo hacer, por lo que la primera experiencia llegó hasta allí y no pudo seguir mas.

Al año siguiente el que había sido el campeón del año anterior debía jugar el torneo y fue el Atlético Boxing Club, jugando su primer encuentro contra Jorge Newbery empatando en un gol por lado el 18 de marzo de 1973 en Comodoro, mientras que en el partido revancha en cancha de Ferro, los albiverdes le ganan a sus rivales por 3 a 1 el 25 de marzo de 1973, por lo que debe de jugar con Centenario de Neuquén el 1 de abril empatando otra vez en un gol por lado y volviendo a empatar como locales y allí hay definición por penales, donde ganan los del Boxing por 6 a 5 el 8 de abril de ese año.

El rival siguiente era Cipolletti y en el primer encuentro otro empate en un gol por lado el 30 de abril, pero el 6 de mayo finalmente gana Cipolletti por 2 a 1, por lo que el Boxing entra en la rueda de perdedores, cayendo frente a All Boys de La Pampa por 3 a 0 y termina su participación en ese torneo.

En 1974 otra vez el Boxing Club va al torneo Regional enfrentando en el primer encuentro a Atlético Regina perdiendo los albiverdes el primer encuentro por 1 a 0 y el segundo por 7 a 1 por lo que ingresan en rueda de perdedores donde le ganan a All Boys de La Pampa por 1 a 0 el primero el 7 de abril de 1974 pero pierden el segundo por 3 a 2 el 14 de abril pero clasifican y deben jugar con El Ciclón de Patagones, perdiendo el primero por 1 a 0 y el segundo por el mismo resultado.

En 1975 el que juega es el Hispano Americano con Jorge Peraggini como capitán, ganándole a Talleres de Cañadón Seco por 3 a 1 en el arranque pero perdiendo el segundo por 4 a 1 el 23 de febrero de 1976 y quedan afuera, pero en 1977 vuelve el Boxing jugando el primer encuentro con Defensores de Pico Truncado ganando 3 a 1 el 20 de febrero de 1977 y por 7 a 3 en la revancha el 27 de febrero, y en la segunda fase empatan el primer con Gaiman sin abrir el marcador y pierden el segundo por 3 a 1 el 13 de marzo de 1977, quedando afuera del torneo.

En 1978 otra vez Boxing pero esta vez pierde con el Deportivo Roca 4 a 0 el 5 de marzo de 1978 y gana 1 a 0 el 12 de marzo pero queda afuera por la diferencia, y en 1979 el que aparece por primera vez en el Torneo Regional es Bancruz, ganándole a Mar del Plata de Caleta Olivia el 18 de febrero de 1979 por 2 a 0 y el 25 de febrero y en segunda fase con Cipolletti, perdiendo el primer o el 18 de marzo por 3 a 0 y empatando sin goles el 25 de marzo por lo que clasifica Cipolletti.

En 1980 vuelve el Boxing Club ganando el primer encuentro con Independiente de Esquel por 2 a 0 pero perdiendo el segundo con Huracán de Comodoro por 2 a 1 , le ganan a Talleres de Cañadón Seco por 3 a 2 y a Independiste de Esquel por 5 a 0, empatan con Huracán en partido de vuelta por 3 a 3 y le ganan a Talleres de Cañadón por 5 a 1, pero clasifica Huracán por diferencia de gol a favor.

!983 es oportunidad para que vuelva Bancruz que le gana a Gaiman por 3 a 1 pero pierde por la misma diferencia con Huracán de Comodoro, le gana a Talleres de Cañadón por 2 a 0 y otra vez a Gaiman por 4 a 2, le gana a Huracán por 3 a 1 y a Talleres por 7 a 2 el 15 de marzo de ese año, pero por diferencias de gol sigue Huracán otra vez y llega 1982.

Ese año Bancruz arranca empatando con Racing de Trelew 2 a 2 y cae en el segundo por 3 a 1 por lo que queda afuera muy pronto y se cumplen los primeros diez años de participación galleguense en el Torneo Regional, singular historia del fútbol de la ciudad.