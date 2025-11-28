Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La joven futbolista Justina Cionco, una de las grandes promesas de la Patagonia surgida de Las Lobitas de Puerto Deseado, sumó este viernes un nuevo capítulo a su ascendente carrera: realizó su primera prueba en River Plate y fue preseleccionada para regresar en enero a entrenar con el plantel de la categoría. La noticia la recibió en pleno predio millonario, apenas minutos después de haber completado el partido evaluativo con el que el club define quién continúa en el proceso.

La prueba comenzó bien temprano, a las 7 de la mañana, con un partido entre jugadoras a modo de filtro inicial. Antes de salir a la cancha, Justina había explicado a La Opinión Austral el formato del proceso: “Tenemos que jugar un partido y de ahí hacen un filtro de las que siguen y las que no. Si sigo tengo que volver el lunes a entrenar”, detalló. El dato llegó a través de un allegado directo a su familia: “La noticia me llegó por el primo de mi mamá, porque él es quien se contactó con la gente de River para que pueda hacer la prueba”, contó.

La joven deseadense tuvo grandes actuaciones en el año, entre ellas, su participación con JM Futsal.

Horas después, la confirmación sacudió su mañana y la de toda la comunidad deportiva de Puerto Deseado: “Quedé preseleccionada para venir a entrenar con el plantel en enero”, anunció emocionada en diálogo con este medio. La oportunidad la coloca a las puertas de una de las instituciones más importantes del país y la posiciona como una de las futbolistas juveniles santacruceñas con mayor proyección.

Su llegada a este nivel no es casual. En el último año, Cionco se convirtió en una pieza clave tanto en cancha de once como en el futsal: brilló en el Mundial de Clubes Femenino con JM Futsal de Comodoro Rivadavia —donde marcó goles decisivos, entre ellos uno en semifinales— y fue convocada a la Selección Santacruceña para competir en torneos regionales. Su capacidad para adaptarse, su agresividad ofensiva y su lectura táctica aceleraron su crecimiento en ambas disciplinas.

Justina Cionco, figura del conjunto comodorense. FOTO: MAURO GOGOL

Además de su proyección en clubes, Cionco también dejó su sello en los Juegos Evita 2025, donde fue una de las figuras de la Selección Santacruceña de futsal femenino que se consagró campeona nacional. Su despliegue, su facilidad para desequilibrar en espacios reducidos y su madurez competitiva la transformaron en una pieza determinante del equipo provincial, que sorprendió por su intensidad y su juego asociado. Esa actuación fortaleció aún más su perfil como una futbolista completa y preparada para desafíos de mayor escala.

Justina campeona con a selección de futsal en los Juegos Evita.

Con apenas 16 años, la futbolista deseadense encara ahora una nueva etapa, en la que la vidriera nacional se abre de manera concreta. El regreso a Núñez en enero será determinante para su futuro. Mientras tanto, en Las Lobitas y en todo Puerto Deseado la expectativa crece, pero también el orgullo por lo alcanzado.

El camino recién empieza, pero Justina ya demostró que el esfuerzo cotidiano, la constancia y el amor por el juego la siguen llevando hacia escenarios cada vez más exigentes. El sueño de vestir una camiseta grande del fútbol argentino ya no queda lejos.