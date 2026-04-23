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Finalizadas las finales en el Río Gallegos Tenis Club, la jugadora Guadalupe Marina dejó sus sensaciones a LOA.

“Me voy con muy buenas sensaciones. Fue un partido parejo en algunos puntos. Pero lo jugué bien y lo pude ganar. Antes del partido estaba muy nerviosa pero ahora ya estoy relajada” comentó la flamante campeona.

Asimismo, dijo que vivió el torneo “tranquila con mis compañeros, alentándolos y disfrutando”. Sobre su experiencia jugando al tenis, comentó que juega hace 11 años en el Trelew Tenis Club y que ya había ganado los Juegos Patagónicos en el año 2023 en Puerto Madryn.

“Es un torneo muy lindo, poder compartir con otras provincias patagónicas, conocer gente y y hacer amigos. Me encantan estos juegos”. Sobre su carrera personal, sorprendió al confesar que se está dedicando más al básquet pero no descartó afrontar algún torneo regional este año.

Guadalupe Marina, campeona de singles. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Marina venció en la final a la jugadora de La Pampa por 6-2 y 6-3.

En la rama masculina, el ganador fue el jugador chubutense Lorenzo March, que venció al representante de Neuquén por 6-4 y 6-2.

“Es la primera vez que juego este torneo. No me esperaba que sea así, no me imaginé que se juegue en dos clubes diferentes. Te tenés que acostumbrar a una cancha que es diferente a la otra pero fue muy lindo” le dijo a La Opinión Austral.

March contó además cómo es su rutina de entrenamiento habitual y qué es lo próximo que se viene en cuanto a competencias.

“Entreno en el Trelew Tenis Club 4 días a la semana 3 horas y este año voy a tratar de jugar todos los torneos nacionales y regionales”.

Lorenzo March, campeón de singles. FOTOS JOSE SILVA/LA OPINION AUSTRAL

Por último, mencionó que los Juegos le sirvieron para volver a ganar confianza, ya que venía de competir en Neuquén donde no se sintió cómodo. “Vine acá y desde el primer día me sentí muy bien. Agarré confianza para seguir jugando” concluyó.