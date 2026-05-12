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“Es un orgullo que el 98,5% del equipo esté conformado por jugadoras que se formaron en el club, que están desde los cinco o seis años, que han ido a estudiar y han vuelvo a trabajar y a jugar en el club queriendo la camiseta como desde el primer día” expresó la entrenadora Mariela Mendoza sobre el significado del Campeonato obtenido.

Consultada sobre hace cuánto que se vienen preparando para esta competencia, Mendoza destacó que “desde el año pasado que tuvimos el ascenso a la ‘A’ en Comodoro Rivadavia con una amplia diferencia de juego en relación a los otros equipos”.

En esa línea, sostuvo que la sensación fue que el campeonato de este año se empezó a jugar a partir de esa consagración.

Concretamente sobre el desempeño en este torneo, Mendoza indicó que “todos los partidos fueron finales” y que las chicas mostraron un “excelente nivel técnico y táctico”.

“Es real que necesitan del cuerpo técnico desde afuera, pero la parte física es muy importante. Es algo que ellas tienen que trabajar durante todo el año. No hay vacaciones, no hay navidad, año nuevo ni feriados, todos los días hay que entrenar para lograr esos objetivos” subrayó.

En ese sentido, consultada sobre qué otros aspectos cree que fueron fundamentales para la obtención del Campeonato, no dudó en decir que las chicas deben “trabajar como un deportista de ese nivel, cuidando el descanso, la alimentación y la parte mental”.

“Es muy importante la parte mental porque tienen que estar conscientes del lugar donde están y lo que ellas quieren. Para eso tienen que tener claridad mental” explicó.

Repasando lo que fueron los partidos, la entrenadora del Boxing hizo especial hincapié en el primer partido.

“La zona que nos tocó fue muy fuerte. El primer partido que perdimos (NdR: 2 a 1 contra Pehuenes, el rival de la final) nos despertó un poquito y nos hizo corregir un montón de cosas”.

Por último, Mendoza aseguró que este campeonato la deja con más ganas de seguir compitiendo.

“Queremos volver el año que viene y demostrar que realmente este título fue ganado no sólo con pasión, ganas y garra, sino también con responsabilidad y muchas ganas de mostrar el nivel de hockey que tenemos en el club”.