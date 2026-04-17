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Cuando hablamos de gimnasia debemos saber que dentro del deporte existen diferentes tipos. Está la gimnasia artística, la rítmica, la aeróbica, de trampolín y el parkour, el cual se incorporó oficialmente en el año 2017. Todas estas disciplinas existen tanto en la rama femenina como en la masculina.

En Santa Cruz, si bien la gimnasia se practica desde hace muchos años, recién en 2021 se logró conformar la Federación Santacruceña de Gimnasia (Fe.Sa.GI). Esto le permitió a los clubes que enseñan el deporte y a sus gimnastas, la posibilidad de representar a la provincia en las competencias regionales y nacionales. También abrió la puerta para capacitar entrenadores y jueces.

“Para ser parte de la Confederación Argentina tenemos que presentar documentación de los clubes, de los gimnastas, ser activos en los cursos y torneos que se organizan. Antes Santa Cruz no tenía participación y nuestros gimnastas representaban a otras provincia” explicó Bazán.

En esa línea, sostuvo que la actividad cambió desde todo punto de vista a partir del nacimiento de la federación. “Empezamos a capacitar entrenadores y logramos tener jueces avalados y homologados a nivel nacional. Esto permitió que el nivel de cada disciplina fuera creciendo”.

Matías Bazán, que supo representar federativamente a la provincia de Chubut en gimnasia de trampolín, subrayó los logros de los gimnastas locales en los torneos regionales y nacionales.

“Como provincia hemos logrado podios en torneos regionales y nacionales e incluso tenemos campeones nacionales en varias disciplinas. Aún faltan que se federen algunos clubes pero en todas las localidades de Santa Cruz tiene al menos un representante federado”.

Desde el 2021 existe la Federación Santacruceña de Gimnasia (Fe.Sa.Gi).

Próximas competencias

La gimnasia artística en la rama femenina es la más masiva de las gimnasias en la provincia y es justamente la que tendrá competencia en las próximas semanas. Será el 8 de mayo en la localidad de Río Turbio en una instancia provincial clasificatoria para la etapa regional.

“Siempre hemos tratado de hacer uno en zona sur y otro en zona norte para amortiguar los gastos y costos que implican los viajes para los gimnastas y sus familias” indicó.

En ese sentido, adelantó que el próximo torneo será en Puerto Deseado. Además, repasó algunos cambios que ha decidido la Confederación.

“Los torneos regionales antes abarcaban todas las provincias patagónicas, pero ahora se ha dividido en Patagonia Sur y Patagonia Norte, lo cual nos discrimina y nos deja con Chubut y Tierra del Fuego que son provincias que no tienen tantos gimnastas y competencias como tienen La Pampa, Río Negro y Neuquén”.

En cuanto a las competencias inmediatas por fuera de la Federación, Bazán comentó que la próxima semana se estarán desarrollando en Río Gallegos los Juegos de Integración Patagónica en gimnasia artística femenina y masculina.

Asimismo, recordó que el 27 de abril los gimnastas de Caleta Olivia competirán en un Torneo Nacional que se disputará en Mendoza.

Por último, el presidente de la Fe.Sa.Gi. mencionó que la provincia de Chubut hace más de 40 años que tiene participación mundial ininterrumpida, es decir, ha llevado gimnastas a todos los mundiales.

“Ojalá lleguemos ahí” concluyó.

Matías compitiendo en un Torneo Nacional en Salta de 1998 donde fue Campeón en Tumbling y Sub campeón en Doble Minitramp.