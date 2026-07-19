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La final del Mundial 2026 no comenzará únicamente con el tradicional protocolo previo al partido. Antes de que la pelota empiece a rodar, el MetLife Stadium será escenario de una gran ceremonia de clausura con la participación de reconocidas figuras de la música, el espectáculo y el entretenimiento internacional.

La actividad comenzará 90 minutos antes del saque inicial, a las 14:30 (hora de Argentina). De esta manera, el espectáculo abrirá la jornada en el estadio que luego recibirá la esperada final entre la Selección Argentina y España.

Aunque la FIFA no confirmó la duración exacta del evento, los tres shows de apertura realizados durante el Mundial 2026 tuvieron una extensión aproximada de 20 minutos, por lo que se espera una puesta en escena de características similares para el cierre del torneo.

Show apertura del Mundial 2026 en Los Ángeles, EEUU. FOTO: Reuters

Post Malone encabezará la ceremonia de clausura

El número central del espectáculo estará protagonizado por el cantante estadounidense Post Malone, quien liderará una ceremonia pensada para reunir música, entretenimiento y la emoción de la definición del campeonato.

Además del artista principal, la FIFA confirmó la participación de otras figuras internacionales que formarán parte del evento.

Los artistas anunciados para la ceremonia de clausura son:

Post Malone

Laura Pausini

Nicole Scherzinger

Robbie Williams

IShowSpeed

Tom Cruise, con una aparición especial

La presencia del reconocido streamer IShowSpeed y del actor Tom Cruise suma un componente de entretenimiento que trasciende el ámbito musical y busca ampliar el alcance global del espectáculo.

El streamer que desafió a los hinchas argentinos antes de la final

La presencia de IShowSpeed en la ceremonia de clausura también llega rodeada de polémica entre los hinchas argentinos.

En los días previos a la final, el popular streamer estadounidense, reconocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, expresó públicamente su apoyo a España y le pidió a Lamine Yamal que derrotara a la Selección Argentina para evitar una nueva consagración de Lionel Messi.

En las redes sociales, muchos usuarios interpretaron esos mensajes como un intento de “mufar” a la Albiceleste, mientras otros recordaron la llamada “maldición de Speed”, una broma viral que sostiene que los equipos a los que apoya suelen terminar eliminados.

Speed con la camiseta Albiceleste

Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos

Antes del comienzo de la ceremonia de clausura también habrá lugar para uno de los momentos más tradicionales de la previa de una final mundialista.

Jennifer Hudson, ganadora de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de Estados Unidos ante los miles de espectadores presentes en el estadio y la audiencia televisiva de todo el mundo.

La artista estadounidense Jennifer Hudson interpretará el himno de su país.

El primer show de medio tiempo en la historia de los Mundiales

Por primera vez, la FIFA incorporará un show de medio tiempo durante el entretiempo del partido decisivo, con una producción de gran escala, artistas internacionales y un formato diseñado para no extender demasiado el descanso habitual.

El espectáculo tendrá una duración total de 17 minutos, según la decisión comunicada por la FIFA . De esta manera, el organismo descartó un formato similar al del Super Bowl, aunque mantendrá una propuesta inédita para una Copa del Mundo.

La grilla de artistas estará encabezada por Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS. Además, participarán Burna Boy, Plaza Sésamo, Los Muppets y el coro PS22 Chorus, integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island, que compartirá escenario junto a Coldplay.