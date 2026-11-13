Mundial LoL 2026: Previa Gen.G vs Bilibili Gaming y análisis para la final

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Gen.G llega como favorito para quedarse con la final del Mundial de LoL ante Bilibili Gaming, que se juega el sábado 14 de noviembre en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Es una serie al mejor de cinco partidas que arranca a las 4:00 p. m. en Argentina y que cruza al campeón de la LCK con una BLG que acaba de sacar a T1 del camino.

Análisis de Gen.G vs Bilibili Gaming

Gen.G llega a Brooklyn sin perder una sola partida en las eliminatorias: barrió 3-0 a LYON en cuartos y repitió el 3-0 ante Invictus Gaming en semifinales. BLG, en cambio, dejó atrás 3-0 a Dplus KIA y después ganó 3-1 a T1 en semifinales, un resultado que cortó la racha de tres Mundiales seguidos del equipo coreano.

Estado de forma y cómo llegan Gen.G y BLG al Mundial

Los dos finalistas llegaron por caminos distintos desde la fase suiza:

G: pasó la fase suiza con balance de 3-0, ganó 3-0 a LYON el 4 de noviembre y 3-0 a Invictus Gaming el 7 de noviembre.

pasó la fase suiza con balance de 3-0, ganó 3-0 a LYON el 4 de noviembre y 3-0 a Invictus Gaming el 7 de noviembre. BLG: cerró la fase suiza 3-2 (con derrotas ante Movistar KOI y Top Esports), ganó 3-0 a Dplus KIA el 5 de noviembre y 3-1 a T1 el 8 de noviembre.

En las eliminatorias, Gen.G no cedió ninguna partida de las seis que jugó, mientras que BLG ganó seis de siete. Los coreanos fueron los más regulares del torneo, pero BLG supo levantarse de una fase suiza irregular y llega lanzado tras eliminar a T1.

Historial entre Gen.G y Bilibili Gaming: un 2-2 con plantillas distintas

Gen.G y BLG se enfrentaron cuatro veces en series al mejor de cinco de torneos internacionales de Riot, y el historial está igualado 2-2:

MSI 2023: BLG ganó 3-0 en las semifinales de la ronda de perdedores.

Worlds 2023: BLG ganó 3-2 en los cuartos de final.

MSI 2024: Gen.G ganó 3-1 en la final de la ronda de ganadores.

MSI 2024: Gen.G ganó 3-1 en la gran final.

Ojo con leer ese historial como una sentencia: la línea de bot era otra (Peyz en Gen.G y Elk en BLG) y las dos formaciones actuales nunca se enfrentaron en una serie al mejor de cinco.

Jugadores clave y alineaciones del Mundial LoL

Gen.G pone a Kiin (top), Canyon (jungla), Chovy (mid), Ruler (bot) y Duro (soporte). BLG responde con Bin (top), Xun (jungla), Knight (mid), Viper (bot) y ON (soporte). Varios protagonistas llegan con una historia particular:

Chovy: juega su primera final del Mundial en su octava participación.

Kiin y Duro: también debutan en una final del Mundial.

Canyon: campeón con DAMWON Gaming en 2020, va por su tercera final.

Ruler y Viper: Ruler ganó el Mundial de 2017 con Samsung Galaxy y Viper el de 2021 con EDward Gaming.

Knight: el mid laner de BLG todavía no levantó la Copa del Invocador, igual que Chovy.

¿A qué hora es la final del Mundial LoL? Fecha y horario en Argentina

La final se juega el sábado 14 de noviembre de 2026. Estos son los datos para seguirla desde Argentina:

Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026

Hora en Argentina: 4:00 p. m.

Sede: Barclays Center, Brooklyn (Nueva York)

Formato: serie al mejor de cinco partidas

Dónde verla: lolesports.com y el canal de YouTube de LoL Esports, gratis

Claves de la serie: la experiencia contra el envión de BLG

En una serie al mejor de cinco entre dos equipos tan parejos, hay tres factores que pueden inclinar la balanza:

Experiencia en finales: Canyon, Ruler y Viper ya levantaron el título, mientras que Chovy, Kiin y Duro afrontan su primera final.

El envión de BLG: viene de ganarle a T1 y de ganar seis de siete partidas en eliminatorias.

La regularidad de Gen.G: no perdió ninguna serie en el torneo ni una partida en las eliminatorias.

Cuotas para Gen.G vs Bilibili Gaming en la final del Mundial LoL

Si querés apostar a Gen.G vs Bilibili Gaming , vas a encontrar mercados de ganador de la serie, hándicap de mapas y total de mapas. Las cuotas pueden variar hasta el inicio de la serie, así que revisalas antes de apostar.

Ganador de la serie

Gen.G tiene el recorrido más limpio y el título de la LCK, pero BLG llega con una victoria fresca sobre el campeón defensor. Los mercados de predicción le dan a Gen.G cerca de un 63 % de probabilidades:

G: 1.52

1.52 Bilibili Gaming:48

Hándicap de mapas

Un hándicap de -1.5 mapas para Gen.G exige que gane la serie 3-0 o 3-1. Los coreanos barrieron sus dos series de eliminatorias, pero BLG demostró que puede ganar series largas:

G (hándicap del favorito): 2.10

2.10 Bilibili Gaming (hándicap del no favorito):80

Total de mapas (más/menos de 3.5)

Tres de las cuatro series al mejor de cinco anteriores entre estas organizaciones se fueron a cuatro o más partidas, y una final entre dos equipos parejos suele estirarse:

Más 3.5: 30

30 Menos 3.5:20

Recomendación de apuesta final

Gen.G tiene el camino más limpio y el favoritismo, pero BLG ya eliminó a T1 y tiene con qué convertir esto en una serie ajustada. Nuestra recomendación es Gen.G gana la serie, con más de 3.5 mapas como opción secundaria para una final que pinta para largarse.

Este pronóstico se apoya en los resultados del torneo, los antecedentes y el contexto competitivo. Si vas a seguir esta final en Betsson Argentina, vas a encontrar una plataforma intuitiva y segura, con mercados de League of Legends en el Mundial. Revisá las cuotas cerca del inicio, porque los mercados se mueven. Apostá siempre con responsabilidad, solo si sos mayor de edad y únicamente con plata que puedas permitirte perder. ¡Disfrutá de la final y mucha suerte!