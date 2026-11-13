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La Selección Argentina jugará este viernes 13 de noviembre frente a Uruguay por una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. El partido comenzará a las 20:00 en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y contará con transmisión de TyC Sports y Telefe.

El encuentro abrirá la actividad del conjunto nacional en esta fecha FIFA, en la que tendrá como próximo compromiso un amistoso frente a Costa Rica. La expectativa estará puesta en el funcionamiento del equipo y en las variantes que pueda probar Lionel Scaloni, en un ciclo que continúa sin Lionel Messi después de la despedida del capitán tras 21 años con la camiseta albiceleste.

La ausencia del rosarino será uno de los puntos centrales de la previa. Sin su principal referente, Argentina buscará sostener el nivel que mostró en sus últimos compromisos y aprovechar el partido para evaluar alternativas de cara a los próximos desafíos.

Las dudas de Scaloni para armar el equipo titular

El entrenador argentino todavía tiene varios puestos por definir. Las principales incógnitas aparecen en el arco, en uno de los laterales, en el mediocampo y en el sector ofensivo.

Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli son las opciones para ocupar el arco. En la defensa, Agustín Giay aparece como una alternativa para el lateral derecho, mientras que Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez podrían conformar la zaga central. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina compiten por un lugar.

El mediocampo también presenta alternativas. Exequiel Palacios y Valentín Barco son dos de las opciones que analiza el cuerpo técnico para acompañar a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En ataque, Nico Paz y Julián Álvarez aparecen entre los nombres que podrían integrar el equipo titular. El tercer lugar todavía está en discusión y se definiría entre las alternativas de Thiago Almada y Prestianni.

De esta manera, la probable formación de Argentina podría ser: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Nico Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Prestianni.

Sin Rodrigo De Paul ni Lautaro Martínez

Entre las ausencias de la convocatoria también se encuentran Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. La decisión de no incluir al mediocampista abrió interrogantes sobre su lugar en el ciclo, aunque Scaloni aclaró que el futbolista no tiene las puertas cerradas.

“Con Rodrigo hablé en la última convocatoria. Le dije lo que pensaba. Es un futbolista que nos ha dado un montón y que no tiene las puertas cerradas. Necesitamos la mejor versión de él. Sabe muy bien que estando al 100% y compitiendo todos los partidos es un futbolista importante”, explicó el entrenador.

El técnico también se refirió a la decisión de convocar a otros jugadores para observar alternativas en esa zona del campo: “Ahora hemos decidido que vengan otros chicos y queremos ver otros jóvenes en su posición que también nos pueden aportar”.

En esa línea, Scaloni planteó que la renovación de nombres debe formar parte de la dinámica habitual del seleccionado. “Tiene que ser normal que estemos en la Selección y que vengan jóvenes. Hay que abrir las puertas y que se expriman a fondo haciendo lo que hacen en sus clubes”, sostuvo.

La ausencia de Lautaro Martínez también modifica las opciones ofensivas disponibles para el partido ante Uruguay. Sin el delantero del Inter y sin Messi, Julián Álvarez aparece como uno de los principales nombres para liderar el ataque argentino.

Uruguay busca afirmarse en una nueva etapa con Diego Forlán

Del otro lado estará Uruguay, que atraviesa un proceso de renovación luego de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026. Con Diego Forlán como entrenador, el seleccionado celeste llega a La Bombonera con el objetivo de consolidar una nueva estructura y medir su evolución ante uno de los equipos más competitivos del continente.

En sus últimos compromisos, Uruguay registró una derrota por 3 a 1 frente a Japón y dos victorias: 4 a 1 ante Corea del Sur y 6 a 1 frente a India.

Para el clásico, una de las posibles formaciones del equipo uruguayo estaría integrada por Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

El conjunto visitante contará con nombres de experiencia internacional, entre ellos Valverde, Bentancur, Araújo y Núñez, en un partido que servirá para medir el presente del equipo en esta etapa de trabajo.

Cómo llega la Selección Argentina al clásico

Argentina llega al partido con una serie reciente de resultados positivos. En sus últimas presentaciones consiguió tres victorias consecutivas: goleó 4 a 0 a Bolivia, se impuso 7 a 0 ante Burkina Faso y derrotó 3 a 0 a Benín.

La nueva fecha FIFA permitirá a Scaloni continuar con las pruebas y observar a futbolistas que buscan consolidarse en el plantel. La ausencia de Messi y las modificaciones en la lista de convocados abren espacio para que otros nombres asuman mayor protagonismo.

El amistoso ante Uruguay será, además, una prueba exigente por el rival y por el contexto histórico que rodea a ambos seleccionados. La expectativa estará puesta tanto en el resultado como en las respuestas que pueda encontrar el cuerpo técnico en las distintas posiciones que todavía no tienen un titular definido.

El historial entre Argentina y Uruguay

El clásico rioplatense es uno de los enfrentamientos más antiguos del fútbol internacional. Según el historial entre ambos seleccionados, disputaron 196 partidos: Argentina ganó 92, Uruguay se impuso en 57 y hubo 47 empates.

El primer encuentro se jugó el 16 de mayo de 1901 en Montevideo y terminó con una victoria argentina por 3 a 2. Entre los antecedentes más recordados se encuentra la final del primer Mundial, disputada en 1930, cuando Uruguay venció 4 a 2 y se consagró campeón.

El último cruce entre ambos fue en marzo de 2025, en territorio uruguayo. En aquella oportunidad, Argentina se quedó con el triunfo por 1 a 0 gracias a un gol de Thiago Almada.

Este viernes, en La Bombonera, volverán a encontrarse por una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. Para Argentina, el desafío será sostener su rendimiento sin Messi y resolver las dudas de una formación que todavía no está definida.