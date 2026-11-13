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La Selección Argentina enfrentará este viernes a Uruguay en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata. El encuentro comenzará a las 20 en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, y marcará el inicio de una nueva fecha FIFA para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Para quienes buscan dónde ver Argentina vs. Uruguay en vivo, el partido tendrá transmisión televisiva por TyC Sports y Telefe. Además, el amistoso representa una prueba exigente para la Albiceleste, que se medirá con un rival sudamericano después de una serie de goleadas ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Argentina vs. Uruguay: a qué hora juegan y dónde ver en vivo

El clásico rioplatense se disputará este viernes 13 de noviembre desde las 20 horas de Argentina, en La Bombonera, en la Ciudad de Buenos Aires.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe, dos de las señales que tendrán a su cargo la cobertura del encuentro. Para seguirlo por internet, la alternativa es consultar la disponibilidad del partido en las plataformas oficiales de ambas señales.

El encuentro corresponde a un amistoso internacional y será el primero de los dos compromisos que afrontará Argentina durante esta ventana de noviembre. Después de Uruguay, el seleccionado nacional se medirá con Costa Rica.

Los datos del partido:

Partido: Argentina vs. Uruguay.

Fecha: viernes 13 de noviembre de 2026.

Hora: 20:00.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Competencia: amistoso internacional.

Televisión: TyC Sports y Telefe.

DT de Argentina: Lionel Scaloni.

DT de Uruguay: Diego Forlán.

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Brasil)

Chau Pelota Libre, Roja Directa y Xuper TV: las opciones para ver el clásico

Las búsquedas de Pelota Libre, Roja Directa y Xuper TV suelen aparecer entre las consultas de los usuarios que buscan transmisiones gratuitas de partidos de fútbol. Sin embargo, para el encuentro entre Argentina y Uruguay, las opciones de televisión anunciadas son TyC Sports y Telefe.

Quienes quieran seguir el partido por internet deberán recurrir a las plataformas oficiales de las señales y verificar las condiciones de acceso y disponibilidad de la transmisión.

De esta manera, el clásico podrá seguirse mediante los canales que tienen anunciada su cobertura, sin necesidad de recurrir a páginas de streaming de origen no verificado.

Plataformas gratuitas: ¿Cómo funcionan y cuáles son los riesgos?

También podrá seguirse online a través de Pelota Libre, una opción popular para ver fútbol gratis desde el celular o la computadora.

Pelota Libre y Roja Directa permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen.

y permiten acceder sin registro a transmisiones deportivas en vivo. Sin embargo, funcionan sin licencia oficial y presentan riesgos como virus o baja calidad de imagen. La legalidad y la seguridad del contenido en estas plataformas están en duda, ya que infringen derechos de autor y podrían ser bloqueadas en cualquier momento.

Pelota Libre ¿Cómo funciona?

Con una interfaz casi idéntica y características similares, Pelota Libre se convirtió rápidamente en el sucesor natural de Fútbol Libre. Esta plataforma logró captar a una gran cantidad de usuarios que buscaban una alternativa para seguir disfrutando de sus deportes favoritos sin tener que pagar una suscripción.

Pelota Libre funciona de manera similar a su predecesor: ofrece transmisiones en vivo de partidos de fútbol de diversas ligas y torneos, sin requerir ningún tipo de registro o pago. Los usuarios pueden acceder a este contenido a través de diferentes dispositivos, como computadoras, smartphones y tablets.

RojaDirecta ¿Qué es y cómo funciona?

Roja Directa es una popular página web española que se consolidó como un sitio de referencia para acceder gratuitamente a transmisiones deportivas en vivo, con una amplia variedad de eventos que incluyen fútbol, baloncesto, tenis y más.

Sin embargo, Roja Directa enfrenta constantes acusaciones de piratería por presuntamente ofrecer contenido sin tener los derechos de transmisión, lo que ha generado medidas judiciales en su contra. El 22 de junio, un juzgado en Madrid ordenó el cese inmediato de sus emisiones, pero el sitio sigue activo gracias a estrategias como cambiar de dominios y mantener en el anonimato a sus responsables, entre ellos su fundador, Igor Seoane.

Roja Directa: Streaming Deportivo Gratuito, Controversia y Estrategias para Esquivar la Justicia

Este sitio, que atrae a millones de usuarios al mes, ha sabido evadir acciones legales a lo largo de los años, como el bloqueo de sus dominios por parte del gobierno estadounidense en 2011. A pesar de la controversia, Roja Directa continúa siendo una opción muy buscada por los aficionados al deporte, aunque los usuarios deben considerar tanto la calidad de las transmisiones como la legalidad de su contenido.

Los riesgos de utilizar plataformas piratas

Si bien la tentación de acceder a contenido deportivo de forma gratuita es grande, es importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso de plataformas como Pelota Libre:

Violación de derechos de autor : Al utilizar estas plataformas, se está apoyando la piratería y violando los derechos de autor de las ligas y los canales de televisión. Riesgos para la seguridad : Estas plataformas pueden contener malware o virus que pueden infectar tu dispositivo. Calidad de la transmisión : La calidad de la transmisión puede ser variable y estar sujeta a cortes o interrupciones. Bloqueo de la plataforma : Las autoridades pueden bloquear el acceso a estas plataformas en cualquier momento.



¿Qué es Tivify y por qué está dando de qué hablar?

Tivify es un servicio de televisión en directo por internet (IPTV) que te permite disfrutar de una gran variedad de canales de televisión tradicionales, series, películas y programas en vivo, todo de manera gratuita. Aunque su versión premium ofrece funciones adicionales como mayor capacidad de grabación y sin publicidad, la versión gratuita ya es suficiente para satisfacer a muchos usuarios.

¿Cómo ver Tivify desde Argentina?

Aunque Tivify está disponible oficialmente en España, muchos usuarios de Argentina lo activaron utilizando una VPN (Red Privada Virtual), para poder acceder al contenido de Tivify sin restricciones geográficas. Sin embargo esta práctica sería violatoria de la legislación. De hecho, en sus términos y condiciones Tivify, advierte que el servicio únicamente podrá utilizarse dentro de España. “El Usuario no podrá en modo alguno utilizar ni intentar utilizar el Servicio fuera del Territorio, ni podrá incitar, facilitar o provocar que ningún tercero lo haga”.

Promiedos: ¿Cómo funciona?

Promiedos es una aplicación es específicamente de fútbol y permite estar al tanto de absolutamente todos los resultados de las ligas más importantes del mundo, incluyendo además las copas y los mundiales. La app es argentina, y por ello hace mayor hincapié en el de fútbol de nuestro país.

Está basada en el sitio web que posee su mismo nombre y el cual, al ser consciente de los avances de la tecnología y con el objetivo de estar más cerca de sus usuarios, creó una app sencilla y ágil al igual que la web.

A pesar de tener información de las ligas más importantes del mundo, Promiedos pone especial atención en la liga argentina y no sólo en la primera división, sino que en todas las categorías que presenta el fútbol de nuestro país.

Promiedos busca mejorar día a día y para ello añadió a sus características un foro donde los usuarios pueden expresar sus opiniones o debatir no sólo sobre los partidos, sino también sobre cada una de las ligas. Además, la app busca alimentar al usuario con la mayor cantidad de información posible, facilitando para ello estadísticas, historiales, tabla de posiciones (incluyendo puestos de clasificación a copas) y tablas de promedios para aquellos que estén preocupados por el descenso. También, Promiedos agregó una sección llamada “PRODEMIOS” donde los usuarios pueden poner a prueba sus pronósticos (con la dinámica del prode) y obtener importantes premios.

La formación de Argentina: las dudas de Scaloni para enfrentar a Uruguay

Lionel Scaloni mantiene varias incógnitas para definir el equipo titular que recibirá a Uruguay. Las principales dudas están distribuidas en las tres líneas, con una disputa por el puesto de arquero, alternativas en el lateral izquierdo y el mediocampo, y una competencia para completar el ataque.

En el arco, Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli pelean por la titularidad. El Dibu fue convocado mientras continúa con su recuperación de una fractura de mandíbula sufrida en octubre, por lo que el cuerpo técnico deberá evaluar si está en condiciones de comenzar el encuentro.

En defensa, Agustín Giay aparece como una de las opciones para el lateral derecho, mientras que Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez integrarían la zaga central. La posición de lateral izquierdo se la disputan Nicolás Tagliafico y Facundo Medina.

El mediocampo también presenta una competencia entre Exequiel Palacios y Valentín Barco para acompañar a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

En ataque, Julián Álvarez y Nicolás Paz aparecen entre los nombres con mayores posibilidades de integrar el equipo inicial. La otra plaza ofensiva se definirá entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni, quien atraviesa un buen comienzo de temporada en Benfica.

La probable formación de Argentina vs. Uruguay

De acuerdo con las últimas pruebas y las alternativas que maneja el cuerpo técnico, la probable formación de la Selección Argentina sería:

Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios o Valentín Barco; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Thiago Almada o Gianluca Prestianni.

Director técnico: Lionel Scaloni.

La ausencia de Lautaro Martínez modifica las alternativas ofensivas respecto de los encuentros anteriores. Además, el entrenador buscará evaluar a los futbolistas jóvenes que integran la convocatoria y que pueden ganar protagonismo en esta nueva etapa del seleccionado.

Sin Rodrigo De Paul: qué explicó Scaloni sobre su ausencia

Una de las ausencias que generó consultas en la previa fue la de Rodrigo De Paul, quien no forma parte de la convocatoria para los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica.

El mediocampista fue una de las piezas centrales del ciclo de Scaloni y tuvo participación en los principales títulos del seleccionado, entre ellos las Copas América de 2021 y 2024 y el Mundial de Qatar 2022.

Consultado sobre su decisión, el entrenador explicó que mantiene el contacto con el futbolista y que su ausencia no significa un cierre definitivo de las puertas de la Selección.

Scaloni expresó:

“Con Rodrigo hablé en la última convocatoria. Le dije lo que pensaba. Es un futbolista que nos ha dado un montón y que no tiene las puertas cerradas. Necesitamos la mejor versión de él. Sabe muy bien que estando al 100% y compitiendo todos los partidos es un futbolista importante”.

Además, explicó por qué decidió convocar a otros jugadores para esta fecha FIFA:

“Ahora hemos decidido que vengan otros chicos y queremos ver otros jóvenes en su posición que también nos pueden aportar”.

Y agregó:

“Tiene que ser normal que estemos en la Selección y que vengan jóvenes. Hay que abrir las puertas y que se expriman a fondo haciendo lo que hacen en sus clubes”.

La decisión se enmarca en la intención del cuerpo técnico de ampliar las alternativas y observar futbolistas que buscan consolidarse en el seleccionado.

Cómo llega Argentina al clásico rioplatense

La Selección Argentina llega al encuentro después de una serie de resultados contundentes en sus últimas presentaciones. En los amistosos anteriores venció 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín.

El partido ante Uruguay representa, sin embargo, un desafío de mayor exigencia por la historia y la competitividad del rival. La Albiceleste buscará probar variantes frente a un seleccionado sudamericano que puede ofrecer una medida diferente a la de los últimos adversarios.

El encuentro también se disputará en un contexto de renovación del plantel, luego de la despedida de Lionel Messi, quien cerró su trayectoria con la camiseta argentina después de 21 años.

Con Scaloni al frente del equipo, Argentina comienza así una nueva etapa en la que los futbolistas que integran la base del ciclo deberán asumir mayores responsabilidades, mientras los jóvenes convocados intentarán ganarse un lugar.

Uruguay también atraviesa una renovación después del Mundial 2026

El seleccionado uruguayo llega a Buenos Aires en medio de un proceso de reconstrucción, luego de quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial 2026.

Bajo la conducción de Diego Forlán, la Celeste busca reorganizar su funcionamiento y encontrar nuevas respuestas futbolísticas. En la última fecha FIFA, Uruguay perdió 3-1 frente a Japón, pero luego consiguió dos victorias amplias: 4-1 ante Corea del Sur y 6-1 frente a India.

Para el clásico en La Bombonera, el equipo uruguayo contará con futbolistas de experiencia internacional como Federico Valverde, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

La probable formación sería:

Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Giorgian De Arrascaeta y Darwin Núñez.

Director técnico: Diego Forlán.

Argentina vs. Uruguay: quién ganó más en el historial

El clásico entre Argentina y Uruguay es uno de los enfrentamientos más antiguos y disputados del fútbol internacional. El primer partido entre ambos seleccionados se jugó el 16 de mayo de 1901, en Montevideo, y terminó con victoria argentina por 3-2.

Desde entonces, protagonizaron 196 encuentros, de acuerdo con el registro histórico difundido en la previa del amistoso.

El historial favorece a la Albiceleste:

Argentina: 92 victorias.

92 victorias. Uruguay: 57 victorias.

57 victorias. Empates: 47.

Uno de los cruces más recordados fue la final del primer Mundial, disputada en 1930 en el estadio Centenario de Montevideo. En aquella oportunidad, Uruguay se impuso por 4-2 y conquistó el primer título mundial de su historia.

El último enfrentamiento entre ambos fue en marzo de 2025, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Argentina ganó 1-0 como visitante con un gol de Thiago Almada.

Ahora, el nuevo capítulo del clásico tendrá como escenario La Bombonera y pondrá frente a frente a dos seleccionados que atraviesan procesos de renovación, en un partido que servirá para medir el presente de ambos equipos.