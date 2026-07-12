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La jornada estuvo marcada por el golpe que dio Deportivo Caseros, que venció por 3 a 2 al hasta entonces puntero El Tehuelche. El conjunto ganador no solo le quitó el invicto al líder, sino que además se metió de lleno en la pelea por el campeonato, alcanzando los 10 puntos y compartiendo el tercer puesto con el propio El Tehuelche y Unión Santacruceña.

El gran beneficiado de ese resultado fue Opción Joven, que mostró toda su contundencia ofensiva frente a La Academia. El triunfo por ocho goles de diferencia le permitió llegar a los 13 puntos y mirar a todos desde lo más alto cuando el torneo comienza a ingresar en una etapa decisiva.

Qatar 22 también protagonizó una destacada actuación al superar por 8 a 4 a Paso a Paso. Con ese resultado alcanzó las 12 unidades y quedó como único escolta, apenas un punto por debajo del líder, consolidándose como otro de los principales candidatos al título.

Por su parte, Unión Santacruceña protagonizó uno de los encuentros más atractivos de la fecha al imponerse por un ajustado 4 a 3 sobre Eva Perón. La victoria le permitió llegar a las 10 unidades y mantenerse en el lote de equipos que siguen de cerca la punta.

Evita Futsal tampoco perdió pisada. Con autoridad derrotó 6 a 2 a 240 FC, sumó su tercera victoria en el campeonato y alcanzó los 9 puntos, quedando expectante a la espera de una oportunidad para acercarse a los puestos de privilegio.

En otro de los compromisos de la quinta fecha, Deportivo Masía consiguió una importante inyección anímica al vencer por 6 a 2 a Diablos Rojos. El triunfo significó sus primeros tres puntos en el campeonato y le permitió abandonar el fondo de la tabla.

Con cinco fechas disputadas, el Torneo Anual “Hugo Manuel Bahamonde” presenta una lucha cada vez más pareja en los primeros puestos. Opción Joven lidera con 13 puntos, seguido muy de cerca por Qatar 22 con 12. Detrás aparecen El Tehuelche, Unión Santacruceña y Deportivo Caseros, todos con 10 unidades, mientras que Evita Futsal continúa al acecho con 9 puntos. Más atrás se ubican SCD Patagonia con 8, Alumni con 7, 240 FC con 6, Eva Perón con 5, Diablos Rojos con 4 y Deportivo Masía con 3, cerrando las posiciones Paso a Paso y LaAcademia, que aún no han podido sumar en el certamen.

La quinta jornada dejó en claro que el campeonato está más abierto que nunca. El cambio de liderazgo, la paridad entre los equipos de punta y la eficacia ofensiva demostrada durante el fin de semana anticipan una intensa pelea por el título en las próximas fechas.