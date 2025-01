Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hispano Americano volvió a perder en lo que fue su último partido de la gira por Buenos Aires. Este domingo por la noche visitó a Lanús, uno de los equipos más competitivos de la Liga Argentina, que lo venció cómodamente por 99-62.

El “Celeste” venía ya de dos duras derrotas: 111-90 ante El Talar y 85-52 ante Gimnasia de La Plata.

El equipo santacruceño sabía del poderío de estos tres clubes antes de emprender la gira. El objetivo era, al menos, traer una victoria a casa. Pero no pudo ser. Las individualidades no pesaron y no hubo ese juego en equipo que el entrenador, Pablo Castro, busca inculcar a sus dirigidos. En la otra mitad de la cancha, tres equipos bien plantados hicieron pesar su localía, ante un “Celeste” que -con plantel corto- buscó pelearla.

El primer cuarto ante Lanús fue de lo mejor del “Celeste” en la gira. Lo terminó ganando 20-22. Pero después, cuando crecía la expectativa de mejorar la imagen dejada ante Talar y el “Lobo”, el Celeste tuvo un cuarto bajísimo en el que solo anotaron cuatro puntos. 32-4 fue el parcial.

Tras el descanso, la segunda mitad fue igual de baja para Hispano. 23-5 fue el parcial que dejó al “Granate” ganando el partido por 80-31. Casi 50 puntos de ventaja.

FOTO: PENSA LANÚS

Lucas Machuca, capitán y base del equipo, fue el único punto alto del equipo. Anotó 33 puntos, fue el máximo anotador del partido. Con un 8/9 de tiros desde la línea de tres se cargó a la ofensiva del Celeste, pero la ventaja del local ya era holgadísima y el equipo de Santa Cruz nunca estuvo cerca en el marcador.

El encuentro terminó 99 – 62 a favor de Lanús. En el último cuarto, el Granate comenzó a rotar su equipo, y el parcial fue del Celeste: 19 – 31, impulsados por los triples de Machuca. Así fue el fin de la gira del Celeste, que de local debe levantar el nivel.

Así sigue

El Celeste tendrá una semana de entrenamiento antes de volver a la cancha a jugar. Será el martes 4 de febrero para recibir a Rocamora en el gimnasio municipal “Eva Perón”. Tres días más tarde, el viernes 7, jugarán ante La Unión. Los próximos encuentros serán ya el lunes 19 ante Racing y el domingo 23 ante Gimnasia de La Plata, ambos también en Río Gallegos.

