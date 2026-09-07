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El Atlético Boxing Club consiguió el domingo una contundente victoria por 7-0 frente a Río Mayo, por la segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur, y sumó sus primeros tres puntos en la competencia. La gran figura de la jornada fue Owen Soto, autor de cinco de los siete goles del conjunto de Río Gallegos.

Tras el encuentro, el goleador y los refuerzos Ariel Castillo y Santiago Trigo hablaron con LU12 AM680, donde repasaron la actuación del equipo, analizaron el proceso de adaptación de las nuevas incorporaciones y anticiparon lo que será el próximo compromiso frente a Atlético San Julián.

El comienzo del partido fue determinante para Boxing. El equipo logró abrir el marcador rápidamente y encontró una diferencia que le permitió manejar el desarrollo con mayor tranquilidad.

“Por suerte pudimos arrancar el partido y abrir el arco muy rápido. Creo que estuve en uno de mis días”, reconoció Soto en diálogo con LU12 AM680, protagonista absoluto de una tarde inolvidable.

El delantero explicó que los primeros goles tuvieron un impacto importante en el rival. “Se ve que el primer gol los lastimó y quedaron medio mal por el gol rápido”, analizó.

Con el 3-0 al cierre de la primera mitad, Boxing pudo administrar el resultado y, al mismo tiempo, darle mayor fluidez a su juego. “Cuando llegamos con esa diferencia empezamos a manejar más los tiempos, a jugar mucho más y a agarrar más volumen de juego, que después nos viene mejor para los partidos que van a venir”, sostuvo Soto.

Para el atacante, este regreso al Boxing también representa una nueva oportunidad para recuperar protagonismo. Soto ya había sido parte del equipo que alcanzó la final de la Región Patagónica en la edición anterior del Regional, pero en Germinal no estaba teniendo la continuidad que buscaba.

“Lo tomé como un desafío, más sabiendo que en Germinal no estaba teniendo la continuidad que quería. Cuando me buscó Boxing, y sabiendo que el año pasado habían llegado a la final, me interesó mucho”, contó.

El vínculo con el club también fue clave para Ariel Castillo, quien ya conoce la institución y el torneo. El futbolista nacido en Comodoro Rivadavia tuvo pasos por USMA, Defensa y Justicia y Chacarita, antes de regresar a la Patagonia y vestir la camiseta del Boxing en la edición pasada del Regional.

“Siempre hubo buena relación con los dirigentes y con el técnico, y por eso fue el llamado de vuelta”, explicó Castillo a LU12 AM680, quien luego pasó por Germinal y ahora regresó a Río Gallegos para afrontar nuevamente este desafío.

El mediocampista recordó además el recorrido realizado por Boxing en el último torneo y la importancia de haber conseguido superar la barrera que durante años había impedido al club avanzar en la competencia.

“El año pasado llegamos hasta la semifinal contra Newbery, pudimos ganarla y pasar esa fase. El club en los últimos años siempre quedaba ahí ante Comodoro y el año pasado pudimos romper esa línea y llegar a la gran final de la región”, recordó.

Adaptación acelerada y la mirada puesta en San Julián

Otra de las caras nuevas es Santiago Trigo, quien llegó procedente de Guillermo Brown y tuvo que adaptarse prácticamente sobre la marcha. El mediocampista arribó apenas unos días antes del partido ante Río Mayo.

“Me llamaron hace poco, menos de dos semanas, y me dijeron que estaba la oportunidad de venir para acá. No dudé, dije que sí. Es una experiencia nueva para mí”, relató durante la entrevista con LU12 AM680.

La adaptación fue rápida: “Llegué el viernes, tuve un solo entrenamiento y ya el domingo jugamos”.

Trigo se desempeña actualmente como volante central, aunque en Guillermo Brown había jugado habitualmente como interno. Pese al poco tiempo de trabajo, destacó la calidad del plantel y la claridad de la propuesta futbolística.

“Llegué este miércoles, tuve dos o tres entrenamientos. No pudimos entrenar mucho con el equipo porque también hubo chicos que llegaron después, pero tenemos claro la idea de juego que tiene Matías”, señaló en referencia al entrenador Matías Clavel.

El futbolista también se mostró sorprendido por el nivel de sus nuevos compañeros. “Los vi bien el domingo. La verdad que me sorprendieron mucho. Se nota que son buenos jugadores y también buenos chicos. De a poco los vamos a ir conociendo mejor”, afirmó.

Ahora, la mirada está puesta en Atlético San Julián, que comenzó el torneo con una victoria como visitante. El plantel todavía no había profundizado en el análisis del próximo rival, aunque ya sabe que será una prueba exigente.

“Todavía no vimos nada. Seguramente lo vamos a ir trabajando en la semana con lo que el técnico nos vaya pasando. Sabemos que va a ser un rival duro”, anticipó Trigo.

Castillo, que ya enfrentó a San Julián durante la campaña anterior, sabe lo que puede ofrecer el conjunto santacruceño.

“El año pasado lo enfrentamos. Fue un rival duro acá, empatamos 0-0 y en la vuelta allá pudimos ganar. Creo que va a ser un rival al que nos vamos a intentar salir a jugarle y ganar”, sostuvo.

Después del contundente 7-0 ante Río Mayo, Boxing buscará ahora confirmar sus buenas sensaciones en condición de visitante. El Regional recién comienza, pero el equipo de Matías Clavel ya mostró contundencia ofensiva, variantes y una idea de juego que los nuevos integrantes del plantel comienzan a incorporar rápidamente.

Para Soto, además, la goleada tuvo un significado especial. El delantero marcó cinco veces justo el día del cumpleaños de su abuela, que lo siguió a la distancia junto al resto de su familia desde Buenos Aires.

“Por suerte le pude dar un regalito a la abuela”, contó entre risas durante la charla con LU12 AM680.

El próximo capítulo será ante San Julián. Allí, Boxing tendrá una nueva oportunidad para demostrar que el 7-0 no fue solamente una tarde inspirada, sino el primer paso de un equipo que pretende volver a ser protagonista en el fútbol patagónico.