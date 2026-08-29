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Leandro Paredes habló por primera vez sobre la sanción de 10 partidos que la FIFA le impuso por su participación en los incidentes ocurridos tras la final del Mundial ante España y cuestionó la diferencia con la pena recibida por el futbolista español Gavi.

El mediocampista de Boca se refirió al tema luego de la victoria de su equipo por 1-0 ante Lanús, por el Torneo Clausura, y calificó como “exagerada” la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

“Me parece exagerado. Lo raro también es que a Gavi le dieron una, que es el que me da la piña en el pecho, pero bueno, ya está. Ahora queda apelar, ver si pueden reducir la sanción y nada más”, señaló Paredes.

El futbolista argentino también manifestó su confianza en el proceso de apelación que llevará adelante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para intentar modificar la pena.

“Yo creo que sí, porque para mí es excesiva, pero está la gente que trabaja en eso y ojalá se pueda reducir”, sostuvo.

Las sanciones de FIFA tras los incidentes en la final

La Comisión Disciplinaria de la FIFA sancionó a varios integrantes de la Selección argentina y de España por los incidentes registrados el 19 de julio en Nueva Jersey, luego de la final del Mundial.

Paredes recibió la sanción más dura, con 10 partidos de suspensión, mientras que el defensor argentino Nahuel Molina fue castigado con siete fechas.

Por su parte, Thiago Almada recibió una fecha de suspensión, la misma cantidad que Gavi, uno de los futbolistas españoles involucrados en la pelea.

Además, Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina, fue suspendido por tres partidos tras un golpe contra Dani Olmo.

Las sanciones también contemplaron multas económicas. Paredes y Molina deberán pagar 90.000 dólares cada uno, mientras que Almada, Ayala y Gavi fueron sancionados con multas de 30.000 dólares.

En tanto, la AFA recibió una multa de 321.000 dólares por distintas infracciones, entre ellas el despliegue de una bandera de las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales, conductas consideradas inapropiadas del equipo, cánticos y gestos discriminatorios de los hinchas y problemas de seguridad registrados durante los partidos.