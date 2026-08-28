Your browser doesn’t support HTML5 audio
El nuevo certamen tendrá su primera jornada desde este sábado 29 de agosto, con partidos que se extenderán hasta el miércoles 2 de septiembre. La programación contempla encuentros en las canchas de Hispano, Boxing y Boca, con varios de los clubes habituales protagonistas del fútbol de la ciudad buscando comenzar el Clausura de la mejor manera.
En Primera División, el estreno será este sábado a las 20:00, cuando UPP se mida ante Boca en la cancha de Hispano. El encuentro será el encargado de abrir la competencia para la máxima categoría y marcará el inicio de un torneo que vuelve a poner en escena a los principales equipos de la Liga del Sur.
La primera fecha de Primera continuará el miércoles 2 de septiembre. Esa noche, desde las 21:00, Ferro se enfrentará a Bancruz en la cancha de Boxing. Apenas quince minutos más tarde, a las 21:15, Escorpión hará su presentación ante Boxing, en la cancha de Hispano. De esta manera, los tres partidos de la jornada inaugural se repartirán entre el sábado y el miércoles.
Pero la actividad no quedará concentrada solamente en la máxima categoría. Las divisiones formativas también tendrán su lugar destacado en el comienzo del Clausura, con los chicos de Quinta y Sexta División preparados para volver a competir.
En Quinta División, la acción comenzará el sábado 29 de agosto. A partir de las 14:00, Hispano recibirá a Ferro en su cancha, mientras que desde las 14:30 Talleres se enfrentará con Boxing en la cancha de Boxing. Serán los dos encuentros que darán inicio a la competencia en esta categoría.
Un día después, el domingo 30 de agosto, será el turno de la Sexta División. Desde las 14:00, Boca jugará ante Talleres en la cancha de Boca, mientras que a las 15:00 Ferro recibirá a Boxing en la cancha de Boxing.
Con esta programación, la Liga del Sur pondrá nuevamente en movimiento a sus distintas categorías, en un fin de semana que tendrá fútbol desde las primeras horas de la tarde y que continuará durante la semana con los partidos de Primera División.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia