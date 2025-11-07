Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

¡Fuerza, Jona! El joven entrenador de Río Gallegos, Jonathan Mirol, sufrió un grave accidente de tránsito y fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, este viernes por la madrugada, en Entre Ríos. Su estado de salud es reservado, y en toda la ciudad se multiplican los mensajes de apoyo y las muestras de cariño.

La camioneta donde iba Jonathan, junto a otras personas. FOTO: 7 PAGINAS

Desde el propio club San Lorenzo de Villa Adela, de Entre Ríos, donde Mirol dirige la categoría Sub-17 y también forma parte del cuerpo técnico de la Primera División, emitieron un mensaje cargado de afecto y unidad:

“Acompañamos, apoyamos y rezamos por la pronta recuperación de nuestro querido profesor Jonathan Mirol. Sabemos de su entrega y compromiso con los chicos y con el club. Hoy más que nunca, toda la familia azulgrana se une para enviarle fuerza y cariño, porque el club es una familia, y cuando uno de los nuestros atraviesa una situación difícil, estamos todos juntos, empujando para el mismo lado. ¡Fuerzas, profe! San Lorenzo te espera con los brazos abiertos”.

El camión que impactó contra el rodado donde viajaba el riogalleguense. FOTO: 7 PAGINAS

El mensaje fue replicado rápidamente en redes sociales, donde jugadores, exalumnos y familias compartieron mensajes de aliento para el joven entrenador, muy querido por su dedicación y compromiso con el fútbol formativo.

Jonathan Mirol, entrenador de Río Gallegos, hoy en San Lorenzo de Villa Adela.

También se sumó al pedido el club Unión Petroleros Privados (UPP) de Río Gallegos, institución donde Mirol fue jugador y dejó su huella:

“Pedimos a toda la familia futbolera y a la comunidad que se sume a una cadena de oración por nuestro amigo y exjugador Jona Mirol, quien se encuentra en un momento delicado. Jona es parte de nuestra historia, querido por todos los que compartieron con él la pasión por este club. Porque en la familia del Lobo, nadie lucha solo”.

Jonathan en su paso como DT en Junín, de la Primera A del fútbol barrial de Río Gallegos, en 2020. FOTO: LM DEPORTES

Las muestras de afecto se multiplican desde distintos clubes y espacios deportivos de la capital santacruceña. Además de jugar en el “Lobo Petrolero” cuando UPP competía en el fútbol barrial, también fue entrenador de Junín, el “Trueno Verde”, otro de los animadores de la Primera A de la AIFB, y donde fue campeón.

“Pedimos una cadena de oración por Jona Mirol, quien sufrió un accidente de tránsito y esta en estado delicado luchando por su vida…

Jugador, técnico y referente; se supo ganar el corazón de este club toda la familia de Junin te manda las mejores vibras y toda la energía para tu pronta recuperación @jonaamirol, sabemos que sos un tipo fuerte y luchador, así que no le aflojes ahora!! Vamos carajo que el partido todavia no termina!!“, fue otro de los mensajes de Junín.

El deseo de los futboleros de Entre Ríos y Río Gallegos hoy se une por “Jona”, para poder verlo de regreso en las canchas.

El incidente

Según consignó el diario Río Uruguay, Jonathan Mirol fue protagonista de un fuerte choque entre un camión Mercedes Benz, conducido por un hombre de 58 años, con domicilio en la localidad de Virrey Ceballos, provincia de Buenos Aires.

Este rodado de carga fue el que colisionó con una camioneta marca Jeep, modelo Grand Cherokee, en la que iba el riogalleguense, y otras tres personas.

Siempre de acuerdo a los primeros datos oficiales, la camioneta transitaba por el camino de acceso a las localidades de Calabacilla y Puerto Yeruá. Fue cuando intentaba acceder a la autovía José Gervasio Artigas cuando, por razones que se deberán establecer a través de las pericias, fue impactada -en su lateral izquierdo- por el mencionado camión.