Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La 13° fecha del Torneo Anual 2026 de la Primera B dejó una jornada cargada de goles y resultados importantes, con Pelusa Futsal nuevamente como gran protagonista. El conjunto que lidera la competencia confirmó su excelente presente con una contundente victoria por 7-2 frente a Sipger y se consolidó en lo más alto de la clasificación.

Con este triunfo, Pelusa Futsal llegó a los 34 puntos en 13 presentaciones, producto de once victorias, un empate y apenas una derrota. Su campaña también se destaca por una impresionante capacidad goleadora: lleva 97 tantos convertidos y recibió solamente 34, lo que le permite ostentar una diferencia de gol de +63.

Detrás del líder aparece precisamente Sipger, que pese a la derrota conserva el segundo lugar con 30 unidades. El equipo suma diez triunfos y dos derrotas en sus doce partidos disputados y mantiene una diferencia de gol de +25. La campaña le permite seguir como uno de los principales perseguidores de Pelusa, aunque deberá recuperarse rápidamente para no perder terreno en la lucha por la cima.

En el tercer puesto se encuentra Argentinos del Sur, que también tuvo una actuación destacada en esta fecha al derrotar por 11-5 a La Kuadra. Con nueve victorias, un empate y dos derrotas, el equipo alcanzó los 28 puntos y se mantiene expectante, a seis unidades del líder.

Warriors ocupa el cuarto lugar con 26 puntos, pese a haber caído por 8-3 ante Cagliari FC “B”. Más atrás aparece Unión Santacruceña “B”, que suma 25 unidades, mientras que Cagliari FC “B” llegó a 24 después de su contundente victoria en esta jornada.

La fecha también tuvo otros resultados de alto impacto. La Ruta consiguió un importante triunfo por 10-6 sobre UTN, mientras que Atlético Federal venció 9-4 a Olimpia. Guardianes FC protagonizó otro de los partidos con mayor cantidad de goles al superar 7-5 a Mudo FC.

En un duelo mucho más equilibrado, Cagliari FC “A” derrotó 5-4 a Unión Santacruceña “B”, en un encuentro que se definió por apenas un gol de diferencia. Chicago FC también consiguió una victoria ajustada, al imponerse 4-3 frente a Boxing Club.

El cierre de la jornada tuvo como protagonista a San Juan Bosco, que consiguió tres puntos valiosos al derrotar por la mínima a Milan FC. El 1-0 le permitió al conjunto ganador mantener sus aspiraciones de salir de la zona baja de la clasificación.

La tabla muestra, además, una interesante disputa en la mitad de las posiciones. Cagliari FC “A” acumula 23 puntos, Guardianes FC y La Kuadra tienen 22, mientras que Mudo FC y Milán FC reúnen 14 unidades. Atlético Federal suma 12 puntos y se ubica por encima de Boxing Club, La Ruta y Chicago FC, que tienen diez cada uno.

En el fondo de la clasificación aparecen UTN, con ocho puntos, San Juan Bosco, con cinco, y Olimpia, que suma apenas tres unidades. Sin embargo, varios equipos todavía tienen partidos pendientes, por lo que la pelea en ambas partes de la tabla puede sufrir modificaciones en las próximas jornadas.

Con el campeonato entrando en una etapa cada vez más importante, Pelusa Futsal continúa marcando el ritmo y se sostiene como el gran referente de la Primera B. Sus números respaldan el liderazgo, aunque Sipger y Argentinos del Sur permanecen al acecho y todavía hay varios equipos con argumentos para soñar con una remontada en la recta final del Torneo Anual 2026.